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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank cağ kebabı kesti

İHA

Bakan Varank cağ kebabı kesti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum temasları kapsamında gittiği bir işletmede ocağın başına geçerek cağ kebabı kesti.
Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yoğun bir gün yaşadı. Erzurum Valiliği'ni ziyaretinin ardından İkinci Organize Sanayi Bölgesini açıp burada faaliyet gösteren tesislerde incelemelerde bulunan Bakan Varank, daha sonra Cuma namazını Erzurum Ulu Camii’nde kıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Nurettin Topçu Bilgi Evini ziyaret eden Bakan Varank, buradan bir restorana geçti. Bakan Varank, Erzurum'un yöresel lezzeti olan cağ kebabının tadına bakmadan önce ocağın başına geçerek cağ kebabı kesti, ardından vatandaşlara ikram etti.
Bakan Varank, Erzurum temasları kapsamında Konaklı Kayak Merkezi'nde bulunan Doğu Anadolu Gözlem Evi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank’ın bir sonraki durağı Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) oldu. Bakan Varan son olarak Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) da düzenlenen toplantıya katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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