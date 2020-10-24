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Yoğun bakım ünitesindeki bebekler için 'Beslematik'

DHA

Yoğun bakım ünitesindeki bebekler için 'Beslematik'


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekci ile Dr. öğretim üyesi Türkan Kadiroğlu tarafından Yoğun Bakım Ünitesi'nde anne elini aratmayan 'Beslematik' cihazı geliştirildi. Beslematik'in Avrupa Patent sürecine girdiğini belirten Prof. Dr. Tüfekci, "Beslenme saatinden çok önce mama mutfağında hazırlanan mamalar bazen enfeksiyona sebep olabiliyor ve bu da bebeklerin ölümüne kadar gidebiliyor. Artık mamalar, el değmeden, steril, tek kullanımlık biberonlarla ve diğer araçlarla anında istenen miktarda Beslematik tarafından hazırlanacak, hemşire tarafından bebeğe verilecek" dedi.
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, annesi olmayan, annesinin süt vermesini engelleyen tıbbi durumlarda, hazır mamalar biberonla ve emme becerisi olmayan bebeklere mideye yerleştirilen bir sonda aracılığı ile veriliyor. Beslematiğin, mama üretmediğini, yeni bir mama yapmadığını, sipariş edilen, istenilen, beslenme kriterlerine uyan mamaları, bebeğe steril bir şekilde, el değmeden hazırlayıp, ulaştırmamızı sağladığını ifade eden Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekci, bu cihazın dünyada tek olduğunu söyledi. Bunun bir inovasyon olduğunu vurgulayan Tüfekci, "Ben 9 yıllık klinik deneyimi olan bir akademisyenim, 7 yıl yeni doğan yoğun bakım hemşireliği yaptım. Bu cihaz yenidoğan yoğun bakım üniteleri için bir devrimdir. Hem besleme uygulamaları enfeksiyon neden olabilmesi hem de hemşirenin ağır iş yükü açısından gerçekten ünitelere pratik ve zamandan tasarruf sağlayan fırsatlar sunacaktır. Burada, önemli olan diğer konu; bebekler enfeksiyonlara bağlı gelişen yeni sorunlar nedeniyle hastanede daha uzun yatmak ve bakım almak zorunda kalabilmektedirler. Bu durum, ölümle sonuçlanabildiği gibi yenidoğan yoğun bakım maliyetinde artma ile sonuçlanabilmektedir. Ülkemizde, tamamen besleme uygulamalarından kaynaklandığını söyleyemesek de yakın tarihlerde enfeksiyondan yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin kapatıldığını hatırlarız. Beslenme uygulamalarının enfeksiyon nedeni olabildiği araştırmalarla tespit edilmiştir. Ekip arkadaşım Türkan Kadiroğlu bir fikirle geldi. O da yeni doğan bakım ünitesinde hemşirelik yapmıştı. Hocamızın bu fikrini geliştirip, üniversitenin ve Teknokent´in destekleri ile 'Beslematik' cihazı yaptık. Bu makine, bize yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan mamayı gerektiği ısıda, gerektiği yoğunlukta, gerektiği özellikte karıştırarak hazırlıyor. Steril bir şekilde, el değmeden hazırlanan mama hemşire tarafından alınıyor ve anında bebeğe veriliyor" diye konuştu.
AVRUPA PATENT SÜRECİNE GİRDİ
Beslematik'in Türkiye'de ve dünyada tek olduğunu, yaygın bir kullanım alanı bulunduğunu ifade eden Tüfekci, "Beslematik, ülkemizin, yeni bir cihaz geliştirme, liderlik yapma, dünyada ihracat anlamında, bir yenilik teşkil ediyor. Ülkemizin bu yönde katkıları oldukça fazla olabilir. Cihaz, Avrupa Patent sürecine girdi. Bundan sonraki aşamada şu var: İnsan hayatı ve bebeklerimiz çok kıymetli. Öncelikle yeni bir projeyle mikrop üreyip, üremediği konusunda deneme sürecine girecek. Günlük bebekleri besler gibi her iki saatte bir makine ile mama yapıp, belli sürelerle kültür alıp enfeksiyon olayını incelememiz gerekiyor. Daha sonra klinik aşamaya geçmeyi düşünüyoruz. Hastanede mamalar, mama mutfağında biberonlar eskiden kaynatılırdı, şimdi ise tek kullanımlık biberonlar kullanılsa da mamalar, akşamdan veya beslenme saatinde çok önce hazırlanıyor, manuel hazırlandığı için steril olduğunun garantisi maalesef yok. Sağlıklı bir şekilde taburcu edilecekken basit bir enfeksiyonla bebekleri kaybetmemiz çok dramatik. Beslematik, tüm dünyada yoğun bakım ünitelerinde bebeklerimizin yaşama daha sağlıklı başlaması için bir katkı sunacak" dedi.
İKİ YIL SÜRDÜ
Yaklaşık iki yıl süren cihazın yapımında, Rektörlük başta olmak üzere Hemşirelik Fakültesi, Teknokent ve ARGE/KİP'in büyük destekleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekci, artık yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklerin temiz, steril ve sağlıklı besleme uygulamalarına tabi olma şansı konusunda emin olabiliriz. Çünkü elde olmayan ve olumsuz etkileyen birçok faktörü elimine etmiş oluyoruz" dedi.
Son olarak Tüfekci, "Beslematik, Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği alanından çocuk hemşireleri tarafından düşünülen, geliştirilmesinde multidisipliner bir ekip çalışması kullanılan, prototip geliştirme süreci ve sonuçları itibari ile çok özel bir projenin ürünüdür" diye konuştu.
TEK KULLANIMLIK BİBERON
Beslematik, yeni geliştirilen aparatları ile yan sanayi özelliği de taşıyor. Aynı zamanda, artırılabilir çok çeşitli besin hazneleri ile daha fazla mama hazırlama özelliği bulunuyor. Bu da erişkin yoğun bakımlar ve başka kullanım alanları için modifiye edilebileceği anlamına geliyor. Atatürk Üniversitesinin imkanları ile yaptıkları Beslematik'in yeni doğan ünitelerinde hayati öneme sahip olacağını vurgulayan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Türkan Kadiroğlu ise şunları söyledi:
"Patojen mikroorganizmalar, vücudumuza beslenme yolu bazen besinin kendisi ile bazen de hazırlama süresinde kullanılan aparatlar yolu ile bulaşmaktadır. Bu da özellikle yeni doğan bakım ünitelerinde hayati önem taşıyor. Hastanelerde hazır mamalar ile beslenen bebek sayısı çok fazla. Bu da ayrıca yoğun iş yükü demek. Beslematik'i kullanmak çok basit. Yeni doğan ünitesinde görevli hemşireler, monitöre bebeğin ihtiyaç duyduğu anda isteği miktarda ve istediği mamayı anında hazırlayabileceği komutları veriyor. Mamanın hazırlanışında başlangıcından bitişine kadar elle müdahale olmuyor. Kısa bir kodlama ile mama kullanıma hazır hali geliyor. Hemşire mama hazırlanması sırasında cihazın başında beklemiyor. Mama hazırlanırken diğer işlerini yapabiliyor. Mama hazır olduğunda cep telefonuna mesaj geliyor. Cihaz ultraviyole ışınları ile kendini sterilize ediyor. Mamalar tek kullanımlık biberonlarla hazırlanıyor. Beslematik cihazı göz ardı ettiğimiz çok önemli bir sorunları kökten çözüyor. Tabi bu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olduğu gibi birçok alanda da kullanılabilir. Beslematik bir bankamatiği andırıyor. Mobil olduğu için istenilen yere lokalize edilebilir."
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-10-24 07:53:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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