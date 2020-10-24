Milletvekili Aydemir: ‘Yapılandırma hayırlı olsun’ Aydemir yapılandırmayı değerlendirdi Aydemir’den muhalefete: ‘Siyahta ısrar niye? ‘

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydemir: ‘Yapılandırma hayırlı olsun’ Aydemir yapılandırmayı değerlendirdi Aydemir’den muhalefete: ‘Siyahta ısrar niye? ‘

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Yapılandırma hayırlı olsun’ Aydemir yapılandırmayı değerlendirdi Aydemir’den muhalefete: ‘Siyahta ısrar niye? ‘

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin kabul edilmesini değerlendirerek, ‘Uzun zamana sari beklentileri karşılayacak olan yapılandırma hayırlı ve uğurlu olsun. ‘ dedi.
Aydemir ve Ak Grubun Verdiği 5 Önerge Kabul Edildi
TBMM Plan Bütçe Komisyonunda gerçekleşen, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin hazırladığı, 43 maddeden oluşan, ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşmelerinde, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Partili Milletvekillerinin verdiği, ‘Alacakların Yapılandırılmasına’ ilişkin 5 adet önerge kabul edildi.
Aydemir’den ‘Siyaha Takılıp Kalmak’ Göndermesi
Yasa teklifi görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir, CHP’li Abullatif Şener’in yaklaşımına yönelik, ‘Sayın Şener, psikologdan, sosyologdan bahsetti. Hatırladığım kadarıyla bir psikolog "Bütün mutsuzluklar kardeştir." diyor ve "Kullandıkları dil de aynıdır." diye ekliyor. Bir başka yerde de "En büyük mutsuzluk hoşnutsuzluktur." diye bir tarif getirilmiş. Tabii ki söylediklerinizden öğreniyoruz, elbette ki farklı veçheden bakışları görüyoruz, bundan dolayı da mutlu oluyoruz ama bütün bütün siyahta takılıp kalmak hakikaten, insanın hayatını mutsuz hâle getirir. Sizde böyle bir şey var. ‘ dedi
Muhalefetin Kara Para Yaklaşımına Tepki
Teklifte yer alan; ‘yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle millî ekonomiye kazandırılması’yla ilgili düzenlemeye kara paranın ülkeye getirilmesi yaklaşımında bulunan muhalefete tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Avrupa’da çok düzgün zemin var’ diyen muhalefetin, orada kazanılmış ekonomik değerlere kara para tanımlamasını anlayamadıklarını belirtti.
Milletvekili Aydemir Çelişkiye İşaret Etti
Milletvekili aydemir, ‘Biraz önce bir milletvekilimiz bu düzenlemeye dönük "Kara paralar buraya gelecek." gibi bir tarif yaptı. "Kara para." dediğiniz nedir? Yasa dışı yollardan elde edilmiş para demektir. Ara ara konuşmacılar özellikle Avrupa ülkelerini tebcil edip, Avrupa ülkelerini yüceltip "Onlarda çok mütekâmil bir hâl var..." Hatta biraz önce Sayın Şener konuşurken de zamirinde onu çağrıştıracak şeyler söyledi "Çok daha düzgün zeminleri var." gibi bir yaklaşım... Eğer öyleyse oralarda kara para nasıl temin ediliyor? Orada elde edilmiş kazançlar nasıl sıhhatsiz kazanç oluyor? Orada bize ait, bizi ifade eden çok sayıda iş adamı var ve zaten burada Sayın Cemal Öztürk Bey o kadar güzel tarif etti ki. Ne diyor? ; "Maksat, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle millî ekonomiye kazandırılması." diyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Buna rağmen, arka planda başka şeyler arayışı içerisinde olmak hakikaten, hayatı size, böyle, zulüm pozisyonu hâline getirir. Ben, bundan bir şey anlamıyorum.’ diye konuştu.
Aydemir: ‘7'nci defa olsun, ne olur?’
‘Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle millî ekonomiye kazandırılması’ düzenlemesini olumlu ve fevkalade bir yaklaşım olarak değerlendirdiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu, fevkalade yerinde bir düzenlemedir. "6 defa yapılmış." 7'nci defa olsun, ne olur? Geçtiğimiz dönem, anladığım kadarıyla yüzde 1 vergi alınmış gelenlerden ama bu dönem alınmayacak. Böylesine de bir değişiklik var. Maksat bu kadar netse, bu kadar iyi niyeti ifade ediyorsa, öyleyse buna karşı durmanın ve bu maddeye dönük ülkemizi ilzam edici, ülkemizi suçlayıcı, sanki kara paranın merkeziymişiz gibi, bu zeminde, millet zemininde bunları ifade etmenin anlamını ben, hakikaten çözemiyorum. Ben, fevkalade yerinde bir madde olarak görüyorum, olması lazım; 6 defa olmuş, 7 olsun, 8 olsun; yeter ki millî ekonomiye bu değerleri aktarabilelim. ‘ dedi.
Aydemir: ‘Elbette ki Cumhurbaşkanı yetkili kılınacak’
Muhalefetin her yasa görüşmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilmesine karşı bir söylem geliştirdiğini, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Müteaddit defalar dile getirdik ama bir daha söyleyeyim: Hemen hemen her kanun görüşmesinde "Efendim, niye Cumhurbaşkanına böyle bir yetki veriliyor?" diye kayıt düşüyor burada konuşanlar. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi buna amir de onun için. Eskiden kanunlar yapılırken Bakanlar Kuruluna atıfta bulunulurdu. Aslında, siz biliyorsunuz benden de iyi biliyorsunuz ama özellikle tek adam vurgusu yapmak için bunu söylüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil, buna gerek yok. Elbette ki Cumhurbaşkanı yetkili kılınacak. Cumhurbaşkanımız, yüzde 50'nin üzerinde oyla bu milletin tercihiyle seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi bunu gerekli kılıyor zaten. Dolayısıyla, biz burada bunları yaparken, hazırlarken, ardından Cumhurbaşkanına bu yetkiyi vermemiz kadar doğal bir şey olamaz.’ vurgusunda bulundu.
Aydemir’den Vergi İndirimine Karşı Çıkanlara Tepki
Muhalefetin vergilerde indirim yapılmasını öngören düzenlemeye eleştirel yaklaşmasının anlaşılmaz olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Vergilerde bir artırım söz konusuysa kıyamet kopuyor. Şimdi, indirim için yetki veriyoruz, buna muhalefetin katkı sunması, ‘eyvallah’ demesi, ‘helal olsun’ demesi gerekirken, tenkit niye? işte ben hep buna karşı çıkıyorum. Doğru da müşterek olarak fikirdeş olursak, ülkeye katkı sunarız, öbür türlü ne oluyor, biraz önceki konuşmamda söyledim ya, "ille de siyahta ısrar" o da size hayatı zindan ediyor, bunu özellikle not düşüyorum. ‘ dedi.
Aydemir’den Önerge Kapsamı Açıklaması
Milletvekili Aydemir yasa teklifi görüşmelerinde verdikleri önergenin kapsamı hakkında açıklama yaptı. Sunulan önergede hemen hemen toplumun bütün kesimleri, bütün kesitlerinin var olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, özellikle çiftçi borçlarına dönük olan kısmının bilahare ele alınarak görüşüleceğini açıkladı.
Aydemir’den Covid19’la Mücadeledeki Kararlılık Vurgusu
Önergeyle covid19’la mücadeledeki kararlılığın ifade edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Burada çok önemli bir vurgumuz var, onu burada kayda geçirmek lazım. Covid19'la mücadeledeki uygulanan cezalara dönük bu işlerden onları ari tutmak yani af kapsamı içerisine almamak en mühimiydi. Çünkü şöyle bir şey yapılıyor, onu birçoğumuz etrafımızdan görebiliyoruz. "Yazılsa da önemli değil." filan denip sıhhat mevzusunda çok gayriciddi davranan kesimler vardı, bu bizim kararlığımızı da gösteriyor, bu açıdan çok önemlidir. Dolayısıyla önergemiz uzun zamana sari beklentileri karşılayacak inşallah. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş karantinada olan vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş karantinada olan vatandaşları ziyaret etti
Açlıktan ölmek üzere olan şahine sahip çıktı
YEREL HABERLER Açlıktan ölmek üzere olan şahine sahip çıktı
Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının ...
Yoğun bakım ünitesindeki bebekler için 'Beslematik'
YEREL HABERLER Yoğun bakım ünitesindeki bebekler için 'Beslematik'
Bakan Varank cağ kebabı kesti
YEREL HABERLER Bakan Varank cağ kebabı kesti
Galatasaray, Erzurum'da
YEREL HABERLER Galatasaray, Erzurum'da
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Doğu Anadolu Gözlemevi dünyanın en önemli uzay merkezlerinden birisi olacak" “Bilim insanları uzayla ilgili gözlem faaliyetleri gerçekleştirecekler” Bakan Varank Doğu Anadolu Gözlemevi’nde
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Doğu Anadolu ...
Galatasaray kafilesi Erzurum’da
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi Erzurum’da
Bakan Varank ETSO’da iş alemiyle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Varank ETSO’da iş alemiyle buluştu
Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ETSO’da iş adamları ile bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “SAİK kararnamesinde yer alan bir maddeden hareketle, devletin istediği şirkete el koyabileceği gibi absürt yorumlar yapan bazı köşe yazarları çıktı” “El koyma falan; garip, kötü niyetli yorumlar ve ekonominin işleyişine aykırı yorumlar. Bu haberler, hangi mantıkla yazılıyor, anlamak gerçekten mümkün değil” “Yatırım teşviklerimizde de tarihi bir adım atarak, ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçiriyoruz” “2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1,06’ya yükseldi”
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ETSO’da iş ...
Bakan Varank, CMDP Projeleri Toplu Açılış Töreni İçin Erzurum’da
YEREL HABERLER Bakan Varank, CMDP Projeleri Toplu Açılış Töreni İçin ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan Büyükşehir’e Ziyaret
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan Büyükşehir’e ...
Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı ...
Başkan Oral’dan, Bakan Varank’a süt ikramı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan, Bakan Varank’a süt ikramı
Dokuz yıldır tazminatını alamıyor
YEREL HABERLER Dokuz yıldır tazminatını alamıyor
Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı ...
Bakan Varank: "Lisans eğitiminin her dönemindeki gençler TÜBİTAK’ın Stajyer Araştırmacı Burs Programından faydalanacak" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “2019 yılında araştırma ve geliştirme harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06 olarak gerçekleşti. Son 10 senenin rekoruna imza attık” “Burs hakkı kazanan öğrencilere 6 ay süresince ayda 750 lira destek vereceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Lisans eğitiminin her dönemindeki ...
Başkan Oral’dan, Bakan Varank’a süt ikramı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan, Bakan Varank’a süt ikramı
Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi
YEREL HABERLER Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire ...
BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıp karşı şeride geçti
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıp ...
(Düzeltme) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Erzurum'da
YEREL HABERLER (Düzeltme) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Erzurum'da
YEREL HABERLER Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Erzurum'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X