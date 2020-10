Milletvekili Aydemir: ‘Yapılandırma hayırlı olsun’ Aydemir yapılandırmayı değerlendirdi Aydemir’den muhalefete: ‘Siyahta ısrar niye? ‘

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin kabul edilmesini değerlendirerek, ‘Uzun zamana sari beklentileri karşılayacak olan yapılandırma hayırlı ve uğurlu olsun. ‘ dedi.

Aydemir ve Ak Grubun Verdiği 5 Önerge Kabul Edildi

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda gerçekleşen, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin hazırladığı, 43 maddeden oluşan, ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşmelerinde, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve AK Partili Milletvekillerinin verdiği, ‘Alacakların Yapılandırılmasına’ ilişkin 5 adet önerge kabul edildi.

Aydemir’den ‘Siyaha Takılıp Kalmak’ Göndermesi

Yasa teklifi görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir, CHP’li Abullatif Şener’in yaklaşımına yönelik, ‘Sayın Şener, psikologdan, sosyologdan bahsetti. Hatırladığım kadarıyla bir psikolog "Bütün mutsuzluklar kardeştir." diyor ve "Kullandıkları dil de aynıdır." diye ekliyor. Bir başka yerde de "En büyük mutsuzluk hoşnutsuzluktur." diye bir tarif getirilmiş. Tabii ki söylediklerinizden öğreniyoruz, elbette ki farklı veçheden bakışları görüyoruz, bundan dolayı da mutlu oluyoruz ama bütün bütün siyahta takılıp kalmak hakikaten, insanın hayatını mutsuz hâle getirir. Sizde böyle bir şey var. ‘ dedi

Muhalefetin Kara Para Yaklaşımına Tepki

Teklifte yer alan; ‘yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle millî ekonomiye kazandırılması’yla ilgili düzenlemeye kara paranın ülkeye getirilmesi yaklaşımında bulunan muhalefete tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Avrupa’da çok düzgün zemin var’ diyen muhalefetin, orada kazanılmış ekonomik değerlere kara para tanımlamasını anlayamadıklarını belirtti.

Milletvekili Aydemir Çelişkiye İşaret Etti

Milletvekili aydemir, ‘Biraz önce bir milletvekilimiz bu düzenlemeye dönük "Kara paralar buraya gelecek." gibi bir tarif yaptı. "Kara para." dediğiniz nedir? Yasa dışı yollardan elde edilmiş para demektir. Ara ara konuşmacılar özellikle Avrupa ülkelerini tebcil edip, Avrupa ülkelerini yüceltip "Onlarda çok mütekâmil bir hâl var..." Hatta biraz önce Sayın Şener konuşurken de zamirinde onu çağrıştıracak şeyler söyledi "Çok daha düzgün zeminleri var." gibi bir yaklaşım... Eğer öyleyse oralarda kara para nasıl temin ediliyor? Orada elde edilmiş kazançlar nasıl sıhhatsiz kazanç oluyor? Orada bize ait, bizi ifade eden çok sayıda iş adamı var ve zaten burada Sayın Cemal Öztürk Bey o kadar güzel tarif etti ki. Ne diyor? ; "Maksat, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle millî ekonomiye kazandırılması." diyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Buna rağmen, arka planda başka şeyler arayışı içerisinde olmak hakikaten, hayatı size, böyle, zulüm pozisyonu hâline getirir. Ben, bundan bir şey anlamıyorum.’ diye konuştu.

Aydemir: ‘7'nci defa olsun, ne olur?’

‘Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle millî ekonomiye kazandırılması’ düzenlemesini olumlu ve fevkalade bir yaklaşım olarak değerlendirdiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu, fevkalade yerinde bir düzenlemedir. "6 defa yapılmış." 7'nci defa olsun, ne olur? Geçtiğimiz dönem, anladığım kadarıyla yüzde 1 vergi alınmış gelenlerden ama bu dönem alınmayacak. Böylesine de bir değişiklik var. Maksat bu kadar netse, bu kadar iyi niyeti ifade ediyorsa, öyleyse buna karşı durmanın ve bu maddeye dönük ülkemizi ilzam edici, ülkemizi suçlayıcı, sanki kara paranın merkeziymişiz gibi, bu zeminde, millet zemininde bunları ifade etmenin anlamını ben, hakikaten çözemiyorum. Ben, fevkalade yerinde bir madde olarak görüyorum, olması lazım; 6 defa olmuş, 7 olsun, 8 olsun; yeter ki millî ekonomiye bu değerleri aktarabilelim. ‘ dedi.

Aydemir: ‘Elbette ki Cumhurbaşkanı yetkili kılınacak’

Muhalefetin her yasa görüşmesinde Cumhurbaşkanına yetki verilmesine karşı bir söylem geliştirdiğini, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Müteaddit defalar dile getirdik ama bir daha söyleyeyim: Hemen hemen her kanun görüşmesinde "Efendim, niye Cumhurbaşkanına böyle bir yetki veriliyor?" diye kayıt düşüyor burada konuşanlar. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi buna amir de onun için. Eskiden kanunlar yapılırken Bakanlar Kuruluna atıfta bulunulurdu. Aslında, siz biliyorsunuz benden de iyi biliyorsunuz ama özellikle tek adam vurgusu yapmak için bunu söylüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil, buna gerek yok. Elbette ki Cumhurbaşkanı yetkili kılınacak. Cumhurbaşkanımız, yüzde 50'nin üzerinde oyla bu milletin tercihiyle seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi bunu gerekli kılıyor zaten. Dolayısıyla, biz burada bunları yaparken, hazırlarken, ardından Cumhurbaşkanına bu yetkiyi vermemiz kadar doğal bir şey olamaz.’ vurgusunda bulundu.

Aydemir’den Vergi İndirimine Karşı Çıkanlara Tepki

Muhalefetin vergilerde indirim yapılmasını öngören düzenlemeye eleştirel yaklaşmasının anlaşılmaz olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Vergilerde bir artırım söz konusuysa kıyamet kopuyor. Şimdi, indirim için yetki veriyoruz, buna muhalefetin katkı sunması, ‘eyvallah’ demesi, ‘helal olsun’ demesi gerekirken, tenkit niye? işte ben hep buna karşı çıkıyorum. Doğru da müşterek olarak fikirdeş olursak, ülkeye katkı sunarız, öbür türlü ne oluyor, biraz önceki konuşmamda söyledim ya, "ille de siyahta ısrar" o da size hayatı zindan ediyor, bunu özellikle not düşüyorum. ‘ dedi.

Aydemir’den Önerge Kapsamı Açıklaması

Milletvekili Aydemir yasa teklifi görüşmelerinde verdikleri önergenin kapsamı hakkında açıklama yaptı. Sunulan önergede hemen hemen toplumun bütün kesimleri, bütün kesitlerinin var olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, özellikle çiftçi borçlarına dönük olan kısmının bilahare ele alınarak görüşüleceğini açıkladı.

Aydemir’den Covid19’la Mücadeledeki Kararlılık Vurgusu

Önergeyle covid19’la mücadeledeki kararlılığın ifade edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Burada çok önemli bir vurgumuz var, onu burada kayda geçirmek lazım. Covid19'la mücadeledeki uygulanan cezalara dönük bu işlerden onları ari tutmak yani af kapsamı içerisine almamak en mühimiydi. Çünkü şöyle bir şey yapılıyor, onu birçoğumuz etrafımızdan görebiliyoruz. "Yazılsa da önemli değil." filan denip sıhhat mevzusunda çok gayriciddi davranan kesimler vardı, bu bizim kararlığımızı da gösteriyor, bu açıdan çok önemlidir. Dolayısıyla önergemiz uzun zamana sari beklentileri karşılayacak inşallah. ‘ dedi.

