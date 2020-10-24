BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2

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Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) -

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Alex Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

BB ERZURUMSPOR: FarnolleHasan Hatipoğlu, Mina, Murat Uçar, Petrus (Dk.46 Sissoko), Obertan (Dk.64 Donald), İbrahim Akdağ, Mücahit (Dk.85 Sadiku), Emrah (Dk.85 Rashad Muhammed), Novikovas (Dk.77 Hamroun), Gomes

GALATASARAY: OkanOmar Elabdellaoui, Taylan, Ryan Babel (Dk.65 Arda Turan), Belhanda (Dk. 90 Oğulcan), Ömer Bayram (Dk.85 Ryan Donk) Luyindama, Saracchi, Teixeira, Emre (Dk. 89 Emre Akbaba), Falcao

GOL: Dk.45 Novikovas (pen.) (BB Erzurumspor) - Dk.20 Emre Kılınç, Dk.64 Falcao (Galatasaray)

SARI KART: Falcao, Ömer Bayram, Arda Turan (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Falcao (Galatasaray)

Süper Lig´in 6´ncı haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

9´uncu dakikada Novikovas´ın ortasında Teixeira ayağıyla dokundu, top kalenin üstünden kornere gitti.

13´üncü dakikada Falcao´nun ara pasıyla defansın arkasına sarkarak topla buluşan Emre Kılınç´ın şutu auta gitti.

20´inci dakikada BB Erzurumspor cezasahası içinde sağ çaprazda Belhanda´nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, topu kaleci Farnolle´nin yanından ağlara gönderdi. Emre Kılınç´ın şutundan önce faul olduğu gerekçesiyle bir süre oyunu başlatmayarak VAR odasından gelecek cevabı bekleyen hakem Arda Kardeşler, golü geçerli saydı: 1-0.

30´uncu dakikada Ryan Babel'in sol kanattan pasında bekletmeden vuran Emre Kılıç´ın şutunu kaleci Farnolle göğsüyle önledi.

38´inci dakikada Gomes'in cezaalanı içinden sert vuruşunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

44´üncü dakikada Gomes´in cezaalanında düşürülmesine önce devam diyen Arda Kardeşler, penaltı itirazları üzerine VAR'a gitti. Kardeşler, görüntüleri izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Novikovas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

50´nci dakikada Saracchi´nin ortasına iyi yükselen Falcao´nun kafa şutunda top kaleci Farnolle´de kaldı.

59´uncu dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Ryan Babel´in şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.

64´üncü dakikada Ryan Babel´in ortasında Falcao topu kaleci Farnolle´nin yanından ağlara gönderdi: 1-2.

71´inci dakikada Emrah´ın kullandığı serbest atışta top az farkla üsten auta gitti.

73´üncü dakikada Mücahit´e dirsek atan Falcao ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Galatasaray, sahadan 2-1 üstünlükler ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-10-24 21:25:43



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