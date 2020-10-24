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BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2

DHA

BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)  -
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Alex Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç
BB ERZURUMSPOR: FarnolleHasan Hatipoğlu, Mina, Murat Uçar, Petrus (Dk.46 Sissoko), Obertan (Dk.64 Donald), İbrahim Akdağ, Mücahit (Dk.85 Sadiku), Emrah (Dk.85 Rashad Muhammed), Novikovas (Dk.77 Hamroun), Gomes
GALATASARAY: OkanOmar Elabdellaoui, Taylan, Ryan Babel (Dk.65 Arda Turan), Belhanda (Dk. 90 Oğulcan), Ömer Bayram (Dk.85 Ryan Donk) Luyindama, Saracchi, Teixeira, Emre (Dk. 89 Emre Akbaba), Falcao
GOL: Dk.45 Novikovas (pen.) (BB Erzurumspor) - Dk.20 Emre Kılınç, Dk.64 Falcao (Galatasaray)
SARI KART: Falcao, Ömer Bayram, Arda Turan (Galatasaray)
KIRMIZI KART: Dk. 73 Falcao (Galatasaray)
Süper Lig´in 6´ncı haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
9´uncu dakikada Novikovas´ın ortasında Teixeira ayağıyla dokundu, top kalenin üstünden kornere gitti.
13´üncü dakikada Falcao´nun ara pasıyla defansın arkasına sarkarak topla buluşan Emre Kılınç´ın şutu auta gitti.
20´inci dakikada BB Erzurumspor cezasahası içinde sağ çaprazda Belhanda´nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, topu kaleci Farnolle´nin yanından ağlara gönderdi. Emre Kılınç´ın şutundan önce faul olduğu gerekçesiyle bir süre oyunu başlatmayarak VAR odasından gelecek cevabı bekleyen hakem Arda Kardeşler, golü geçerli saydı: 1-0.
30´uncu dakikada Ryan Babel'in sol kanattan pasında bekletmeden vuran Emre Kılıç´ın şutunu kaleci Farnolle göğsüyle önledi.
38´inci dakikada Gomes'in cezaalanı içinden sert vuruşunda kaleci Okan topu kornere çeldi.
44´üncü dakikada Gomes´in cezaalanında düşürülmesine önce devam diyen Arda Kardeşler, penaltı itirazları üzerine VAR'a gitti. Kardeşler, görüntüleri izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Novikovas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
50´nci dakikada Saracchi´nin ortasına iyi yükselen Falcao´nun kafa şutunda top kaleci Farnolle´de kaldı.
59´uncu dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Ryan Babel´in şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.
64´üncü dakikada Ryan Babel´in ortasında Falcao topu kaleci Farnolle´nin yanından ağlara gönderdi: 1-2.
71´inci dakikada Emrah´ın kullandığı serbest atışta top az farkla üsten auta gitti.
73´üncü dakikada Mücahit´e dirsek atan Falcao ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu dakikadan sonra iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Galatasaray, sahadan 2-1 üstünlükler ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-10-24 21:25:43

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