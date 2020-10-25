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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 kadınla yola çıktı, 7 ayda 350'ye ulaştı

DHA

20 kadınla yola çıktı, 7 ayda 350'ye ulaştı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 20 arkadaşı ile kurduğu Kadın Dayanışma Kadın Kooperatifi'nde (KADAMA) 7 ayda 350 kadına ulaşan Eczacı Canan Uçar, evlerde ve kendilerine ait iş yerinde ürettikleri organik gıda, giyecek ve takı gibi ürünleri internet aracılığı ile dünyanın dört bir tarafına pazarlamayı hedefliyor. Başkan Uçar, "Kadınlarla hedefimiz çok büyük. Yakında organik bir köy bile kuracağız" dedi.
Erzurum'da 7 ay önce kurulan KADAMA, kısa sürede 350 kadını çatısı altında topladı. 'Girişimci kadınlar' yaratmayı amaçladığını söyleyen Kooperatif Başkanı Eczacı Canan Uçar, "Erzurum merkez, ilçe ve köylerindeki kadınlarımızın ürettikleri doğal ürünlerin birlik olarak üretilmesi, bir standardının oluşması ve tek bir ambalajla pazarlanmasını sağladık. Kooperatifte ilk olarak 3 katlı bir iş yeri kiraladık. Burada kadınlarımızın ev veya iş yerlerinde yaptığı yöresel yemeklerin yanında yine organik olan pekmez, erişte, kete, börek ve çörek gibi gıda maddelerini sipariş verenlere kısa sürede ulaştırıyoruz. Şimdilik gıda ile başladık. Buna giyim ve el sanatları eklenecek. Tabi bu herkes tarafından bilinen giyim ve el sanatları olmayacak. Bir farkımız olacak" diye konuştu.
'ERZURUM'UN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ'
Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının çok önemli olduğunun altını çizen Canan Uçar, Erzurum'un kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini aktardı. Başarı hikayesi yazmak için yola çıkan 350 Erzurumlu kadının emeği ile yapılabilecek her şeyi üretmeye talip olduklarını ifade eden Uçar şunları söyledi:
"Bu kooperatif kadınların bildikleri en iyi işten başlayarak, kimliklerine uygun ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratacak. Böylelikle bulundukları yerde hayatlarını sürdürmelerine destek olacaktır. Kadının ve emeğin farkında olanların heyecanımıza ortak olacağı bir yolculuk kitabıyız. Erzurum'u ve onun gücünü bilenler için umutlar yeşerteceğiz. Kadınların ilmek ilmek dokuduğu başarı öykülerimiz olacak. Lezzetler, yöresel ürünler, yerel üretim, yöresel kaynaklar, yöresel gelenekler ile bunu başaracağız. 200 kilometre yakınında 11 il, 300 kilometre yakınında 4 ülke olan deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Erzurum dünyanın en yüksek şehirlerinden biridir. Bu eşsiz özelliklere sahip çıkılırsa toprağının, ikliminin bereketini geleceğe taşıyabilirse, dünyadaki yerimizi alırız. Biz başarılı olursak Erzurum başarılı olur, Anadolu başarılı olur, Türkiye başarılı olur. Kısaca emek ve ekmek meselesi, memleket meselesidir."
TÜM KADINLARA SESLENDİ
Erzurum'da başlattıkları kadın hareketinde hayatın durma noktasına geldiği koronavirüs günlerinde 350 kadının evini bir fabrika gibi kullanıp üretim yaptığını sözlerine ekleyen Uçar, "Kirasını, personel giderini, su, elektrik parasını ödeyemeyen esnaf kepenk kapatırken biz, Şehir Hastanesi yolu üzerinde KADAMA Kadın Kooperatifi'ne üç katlı iş yeri açtık. Kadınlara, un, şeker, yağ, yumurta vererek yöreye has tatlılar, kekler, keteler, çörekler yaptırıyoruz. 'Yol arkadaşlarımız' dediğimiz kadınların ürettiği ne varsa hepsini alıp satıyoruz. Çok yakında tarihi Üç Kümbetlerin yakınında bulunan bir konakta faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. KADAMA Konak'ta, 350 kadının ürettiği el sanatları, turistik eşyalar ve yiyecekiçecek ürünleri satılacak. Üretimini yaptığımız bazı ürünleri marka haline getireceğiz. 200'ün üzerinde ürün piyasaya süreceğiz. Kadınlar olarak kooperatifçilikte örnek bir başarıya imza atacağız. Yakında organik bir köy bile kuracağız. Erzurum sınırlarını aşıp Doğu'daki ve ülkedeki tüm kadınlarla birlikte yürümeye davet ediyoruz" dedi.
'HİKAYEDE KENDİMİZİ BULDUK'
Ev hanımı olan evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Öğdüm (38), Canan Uçar'ı tanıdığını, çay içmek için yanına gittiğinde kendisine kooperatif kurmayı düşündüğünü söyledikten kısa bir süre sonra kendini bu kooperatifin içinde bulduğunu belirtti. Öğdüm, "Canan hanım bu hikayeye çok inanıyordu. Biz de inandık ve yola çıktık. Evde oturan biriydim. Biz hikayeye, hikaye de bize inandı. O kadar güzel ilerliyoruz ki. Şimdi evimde duramıyorum. Sabahın erken saatinde çıkıp buraya geliyorum ve akşam eve dönüyorum. Tüm ev hanımlarının bize katılmasını istiyorum. Evlerinde birer üretken kadın olabilirler. Herkes bizim gibi buranın sevdalısı olabilir" diye konuştu.
'HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM'
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Tuzluca köyünde yaşayan Esma Kurt (27) ise şunları söyledi:
"Köyde yaşıyorum. Canan hanımla tanıştım. Onlara inandım ve şimdi her sabah buraya geliyorum. Burada Erzurum'un ürünlerini üretiyoruz. Çok başarılılar ve ben de bu başarının içinde olduğum için çok mutluyum. Hedefimiz yüksek, buna da inanıyorum. Köyde arkadaşlara hep iş kadını olacağımı söylemiştim. O zaman bunu belki bir hayal olarak söylemiştim ama şimdi gerçekten inanıyorum. Başaracağız, ileriye gideceğiz. Erzurum'un ürünlerini dünyaya tanıtacağız. Yakında ihracata da başlayacağız."
DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-10-25 09:59:35

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