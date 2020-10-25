İş makinesi boruyu patlattı; fışkıran su minare yüksekliğini geçti

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Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) ERZURUM'da iş makinesinin yol çalışması sırasında patlattığı su borusundaki tazyikli su, minarenin yüksekliğini geçti. Yaklaşık yarım saat akan suyu ekipler borudaki çatlağı onararak durdurdu.

Olay, Erzurum-Bingöl kara yolunun Şehir Hastanesi karşısında meydana geldi. Yol ve kaldırım yenileme çalışmaları sırasında iş makinesi, şehir şebekesine su taşıyan boruyu patlattı. Borudan fışkıran tazyikli su 13 katlı Şehir Hastanesi ve caminin minaresinin yüksekliğini geçti. Bölgeden geçenlerin şaşkınlıkla izlediği olaya ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yarım saat sonra müdahele ederek borudaki arızayı giderdi.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Zafer KUMRU

2020-10-25 11:07:03



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