Palandöken’de AK Belediyecilik Gündemi Öz: ‘Açılıştan açılışa koşuyoruz’ Ömeroğlu: ‘Ne dediysek yaptık’ Sekmen: ‘Durmak yok yola devam’

Palandöken Belediyesi’nin prestij projeleri övgü toplamaya devam ediyor. Hüseyin Avni Ulaş mahallesinde prestij projelerinin açılış törenine katılan protokol üyeleri, Başkan Muhammet Sunar ve ekibini kutlayarak, Palandöken Belediyesi’nin Ak Belediyecilik örneği sergilediğini kayda geçtiler.

Ömeroğlu: Verdiğimiz Sözler Bir Bir Yerine Getiriliyor

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Ak kadrolarla, ak zihniyetlerle birlikte her gün yeni bir açılışa katıldıklarının altını çizerek, Palandöken Belediyesince ilçede yapımı tamamlanan ve hizmete açılan projelerin takdire şayan olduğunu söyledi. Ömeroğlu, “Geçen hafta Palandöken belediyemizin ve büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarla Abdurrahman gazi mahallemizde, salı günü Büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu değerli çalışmalarla Kavakkapı’da, bugün de yine Palandöken’de, Palandöken Belediyemizin mükemmel bir prestij caddesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Belediyemizle, Ak kadrolarla, bizlerle beraber yol yürüyen, bizlere önderlik eden büyüklerimizle gurur duyuyoruz. Bizler daha 1.5 yıl evvel bu mahallede bu apartmanlarda ev ev kapı kapı dolaşırken sözler verdik . Abdurrahman gazide sözler verdik. Maksutefendi’de sözler verdik, Müftüsolakzade’de sözler verdik, Toparlak mahallemizde, Kümbet, Tepeköy’de, Dutçu’da ve en ücra köşelerde sözler verdik. Sizler ‘ak kadromuza, sizler Recep Tayyip Erdoğan‘ın ekibine, yol arkadaşlarına güvenin, cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırımlar kadar, ak kadro döneminde yapılan yatırımları yine ak kadro iktidarları gerçekleştirecek’ dedik. Ve sizler de bizlere güvendiniz, başkanlarımıza güvendiniz. Başkanlarımız da yapmış olduğu bu mükemmel eserlerle sözlerimizi boşa çıkarmadılar. Tüm başkanlarımıza bizleri mahcup etmedikleri, bizleri yücelttikleri için sizlerin huzurunda tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Milletvekillerimize, İl Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler büyük ekibiz. Bu ekibin her parçası olarak daha da çalışarak yine sizlere layık hizmetlerin hedef ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu mahallenin bir sakini olarak palandöken belediye başkanımıza, çocuklarımız, yaşlılarımız gençlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi

Kaymakam Coşğun: “Teşekkür ediyoruz”

Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun da, hizmete açılan projenin ilçeye yaraşır bir görüntü kazandırdığına dikkat çekerek, Başkan Sunar’ı tebrik etti. Kaymakam Çoşğun, “Sonbaharın güneşli son günlerinde aranızda olmanın mutluluğunu belirterek bulvarımızın açılışına hoş geldiniz diyorum . Açılışını yaptığımız bu bulvarla birlikte trafiğimiz rahatlayacak ve siz vatandaşlarımız, yakınlarıyla piknik yapabilecek, gençlerimiz bisiklet yolunda bisiklet kullanabilecek, spor yapabilecekler. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Öz: “Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlere yetişemiyoruz’

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, açılıştan açılışa koşmanın heyecanı ve coşkusu içinde olduklarını paylaşarak şunları söyledi: “Bugün Tekman’da açılış yaptık. Yine hatırlayacaksınız geçen hafta hem Palandöken Belediyemizin, hem de Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarının olduğu açılışları gerçekleştirmiştik. Orada ‘Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlere yetişemiyoruz’ demiştim. Hakikaten bunu yeniden yaşadım. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin açılışına yetişemiyoruz. Onun için bu hizmetleri bizlere sağlayan başkanlarımıza kıymetli ekiplerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabi en büyük teşekkürü bize bu imkanları sağlayan, Ak Parti’mize ve onun çok kıymetli Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ülkemiz ve bölgemiz, bütün önemli hizmetleri bizim dönemimizde aldı, alıyor.”

Sekmen: Palandöken Gelişiyor, Palandöken Büyüyor

Programın son konuşmacısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de AK Parti’nin belediyecilik anlayışına dikkat çekerek, sosyal, fiziki ve ekonomik belediyecilikle öne çıktığını kayda geçti. Başkan Sekmen, “Şunu ifâde etmeliyim ki açılıştan açılışa koşuyoruz. Sabah Tekman’da İl Başkanımız, Milletvekilimiz Zehra Hanımla çok büyük açılışları yaparak buraya geldik. Parasal olarak söylerseniz en az 400 milyonluk açılışı Tekman'da gerçekleştirdik. Tekmanlılara ve şehrimize hayırlı olsun. Simdi de burada hem Büyükşehir Belediyemizin, hem Palandöken ilçemizin yaptığı güzel hizmetlerin açılışını yapıyoruz. Palandöken Belediyemizin Hüseyin Avni ulaş mahallemizde hizmete sunduğu proje hakikaten takdirlik. Palandöken Belediyemize, Başkanımıza, ekibine, meclis üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum. Marifet iltifata tabidir. Biz hizmet yapana teşekkür ve tebrik ederek şevkini artırırız. Daha çok hizmet yapmasını sağlarız. AK Parti’mizin belediyecilik anlayışı çok farklı. Bu artık tarihe geçti. Ak Parti denilince sosyal belediyecilik, fiziki belediyecilik ve bir de ekonomik belediyecilik akla geliyor. Ak Parti’den önceki dönemlere bakalım. Sular akmıyor, yollardan geçilmiyordu. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, Bir Ak Parti öncesi, sonrası ve devamı var. Bazı şehirlerde belediye başkanları değişti. İstanbul, Ankara, Antalya. Oralara gidince Vatandaşlara sorma fırsatım oluyor. Aldığımız cevap ‘Bizi yanılttılar, yanıldığımızı anladık.’ oluyor. Laf söylemek başka, icraat başka. Biri icraat yapar eser yapar, biri de laf yapar bakar. Cumhur ittifakının belediye başkanları olarak iki parti el ele vererek gönül gönüle vererek Ak Partimizin öncülüğünde çok güzel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çat yolu çalışmalarımız bitmek üzere, yine yanında dev bir hastane, Cumhurbaşkanımıza, ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. Böyle bir hastane yanı başımızda hizmete giriyor. Yine ilçemizde Palandöken Belediyemiz, İl Başkanımız ve Meclis üyelerimizle birlikte bir Bilgi Evi İnşasına başlayacağız. Okuma salonundan, dershane salonuna kadar her şeyi olacak. Hemen yanında bir okulumuz var. Bu okulumuz da yeni hale geldi. İşte Palandöken Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin hizmeti de burada. Yine hemen bu bölge civarında bulunan camimizin çalışmalarını da palandöken belediyemizle beraber sürdürüyoruz. Çok önemli bir cadde açacağız onun da çalışmaları devam ediyor. Yoncalık’ı E 80 üzerinden Palandöken’e bağlıyoruz. Belediye Başkanımızın ricasıydı, bizler de hemen ‘yapalım’ dedik ve yapıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu vesileyle bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhtar Kaçmaz Plaket Takdim Etti, Vatandaşlar Sevgi Gösterisinde Bulundu

Açılış konuşmalarının ardından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Muhtarı Murat Kaçmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra kurdele kesimi gerçekleşerek cadde vatandaşın hizmetine sunuldu.

Öte yandan alanda bulunan vatandaşlar da programın hemen akabinde Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın etrafında toplanarak teşekkürlerini ifade ettiler. Başkan Sunar’la öz çekim yapan gençler ve çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu, Başkan Muhammet Sunar da gösterilen ilgiye layık hizmetlerde bulunmanın gayretinde olacaklarının altını çizdi. Başkan Sunar alanda bulunan çocuklara maske ve oyuncak dağıtarak, gönüllerine dokundu.

