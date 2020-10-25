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Palandöken Belediyesinden 2 yeni vizyoner yatırım Sunar: ‘Önceliğimiz Palandökenlilerin memnuniyetidir’

İHA

Palandöken Belediyesinden 2 yeni vizyoner yatırım Sunar: ‘Önceliğimiz Palandökenlilerin memnuniyetidir’

Palandöken Belediyesi İlçe ulaşım vizyonuna yeni eserler kattı. Belediye, Abdurrahmangazi Mahallesinden sonra Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde de 2 yeni prestij caddesini halkın hizmetine sundu.
Palandöken Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran salgın sürecinin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen, prestij projelerini tamamlayarak hizmete açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Abdurrahmangazi Mahallesinde alt ve üst yapıyla birlikte mükemmel bir imaj oluşturan Prestij Cadde Projesinin açılışını gerçekleştiren belediye, bu hafta da Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde yapımını tamamladığı iki yeni Prestij caddesini halkın hizmetine sundu.
Geniş Düzeyli Katılım
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde Aladağ Sokak mevkiinde düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken Belediyesi Meclis Üyeleri, İlçe kurum amirleri, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.
Palandöken Belediyesi Yaz Sezonu Çalışmalarını Prestij Projelerle Taçlandırdı
Palandöken’i, adının ifade ettiği kayıtta, zirveye taşımak için yoğun bir çaba verdiklerini belirten Başkan Sunar, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde açılışını yaptıkları prestijli projelerle bölge ulaşım vizyonunda bir hedefe daha ulaştıklarını vurguladı. Sunar prestij projelerinin çevre, rekreasyon alanlarıyla bir bütün oluşturduğunu, amaçlarının Turizm ilçesi Palandöken’in imajına güç katmak, halkın yaşam kalitesini artırmaya destek olduğunu söyledi.
“Palandöken Belediyesi 7/24 esasıyla çalışıyor”
Geçen 1,5 yıllık süreçte, hiç durmaksızın azimle ve 7/24 esasıyla ilçeye hizmet taşıma gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Sunar, “Belediyemizin kıymetli çalışanlarıyla beraber, gece gündüz demeden ilçe sakinlerimize hizmetlerimizi en iyi şekilde taşımanın çaba ve gayreti içindeyiz. Hiç şüphesiz şehirleri yaşanır kılan şeyler; kültürel miraslarıyla beraber fiziki çevrelerdir. Bu meyanda Erzurum açısından hepimiz şanslıyız. Erzurum tarihi ve kültürel birikimi ile hepimize müthiş bir alt yapı sunuyor. Bunun yanı sıra büyüyen ve gelişen bir şehir olmakla beraber, fiziki anlamda bir takım fırsatlar ve problemler de önümüze koyabiliyor. Tıpkı bu caddede olduğu gibi Palandöken Bulvarı adını verdiğimiz bu caddede çok kısa bir süre önce yaya ve taşıtların geçmesini bırakın, tek olarak bir kişinin yürümesi bile mümkün değildi. Cadde trafiğe izin vermeyen bir konumdaydı. Bu alanda trafiğin işleyişini zorlayan bir de kod farkı vardı. Belediyemizin kıymetli çalışanlarıyla birlikte uzun mesai saatleri harcayarak bu problemin üstesinden geldik. Sizler için, yaşanabilir bir bulvar oluşturmanın heyecanı içerisinde olduk. Burada yeşil alanlar, oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, taşıt alanları için en iyi projeyi hayata geçirmeye çalıştık. İlçe sakinlerimizden teveccüh gören bir projeyi bugün hizmete açıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetleri bizim hizmet aşkımızı güçlendiriyor. İlerde yapacağımız işler için büyük şevk kazandırıyor.” diye konuştu
“Vizyoner projelerle ilçemize prestij kazandırıyoruz”
‘Halka Hizmet Hakka Hizmettir’ şiarıyla millete hizmet yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerlediklerini kayda geçen Başkan Sunar, ilçeyi daha aydınlık geleceğe taşıyacak projeler üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti. Palandöken vizyonu ölçeğinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, Abdurrahmangazi Mahallesinde ulaşıma ciddi katkı sağlayan Prestij Caddesini hizmete açtıklarını,
Nurettin Topçu Lisesi civarında da benzer bir proje uygulaması yürüttüklerini bildirdi. Yeşil alan düzenlemesinde ilçenin örnek bir düzeye eriştiğini, ilçe yaşayanlarının tümüne hizmet veren çevre hizmet alanının artması için çalıştıklarını aktaran Sunar, hedeflerinin Turizm ilçesi Palandöken Konseptini diri tutmak olduğunu söyledi.
Belediyenin fiziki hizmet ve yatırımlar yanında moral değerler, kültürel ve sanat faaliyetleri alanında da ciddi bir süreçte bulunduğunu anlatan Sunar, Kültür Merkezleri odağında ezber bozan çalışmalar yürütüldüğü, maske üretiminden el sanatlarının ihyasına kadar bir dizi hizmet verildiğini aktardı.
“Kırsal mahallelerimizi, merkezi mahallerimizden ayırmıyoruz”
Konuşmasında mahalle statüsündeki köylerde yürüttükleri çalışmalara da değinen Başkan Sunar, “Köylerimizde de faaliyetlerimiz devam ediyor. Taziye evleri yapımı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için konut üretimi gibi sosyal donatı alanları oluşturuyoruz. Kırsal alan yollarını yenilemeyi sürdürüyoruz. ‘ dedi.
Katkı Sağlayanlara Teşekkür
Vatandaş memnuniyetini esas alan hizmetlere katkıda bulunanlara da teşekkür eden Başkan Sunar, “Bütün bu hizmetlerimizi elbette tek başımıza yapmıyoruz. Arkamızda ciddi bir teşkilat var. Yüksünmeden, gecesini gündüzüne katan bir il ve ilçe teşkilatımız var. İl ve ilçe başkanımızın önderliğinde teşkilatımız ciddi işler yapıyor. Bir taraftan belediyecilik anlamında önder bir şahsiyet ile beraber çalışıyoruz. İstanbul birikimini Erzurum’a taşımış olan Sayın Mehmet Sekmen başkanımızla beraber bu şehre hizmet etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Milletvekillerimiz ile beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Milletvekillerimiz, önümüze çıkan problemlerin giderilmesi için ciddi manada emek sarf ediyorlar. Ne zaman kapılarını çalsak, gönüllerini, bütün birikimlerini bizler için seferber kılıyorlar. Bu açıdan da kendilerine müteşekkiriz. Burada yaptığımız çalışmaların iftiharı içerisindeyim . Elbette Bu iftiharı şahsım üzerine almıyorum. Palandöken Belediyesi ciddi bir kurumsal kimlik. Ekibim adına bu heyecanımızı sizlerle paylaşıyorum. Bu meyanda burada çalışan Fen İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize de özel bir teşekkürü borç biliyorum. Hizmet coşkumuzu paylaşan ve açılışları onurlandıran, Büyükşehir Belediye Başkanım Mehmet Sekmen’e, Palandöken İlçe Kaymakamız Önder Coşğun’a, AK Parti İl Başkanız Mehmet Emin Öz’e, AK Parti İlçe Başkanız Haktan Ömeroğlu’na ve ilçe Kamu Kuruluşu yöneticilerine, belediye meclis üyelerimize, Büyükşehir ve Palandöken Belediyemizin kıymetli bürokratlarına, muhtarlarımıza, Cumhur İttifakımızın kıymetli mensuplarına, mahalle temsilcilerimize, basınımızın güzide mensuplarına ve gözümüzün bebeği gönlümüzün yoldaşı olan Kıymetli Palandökenlilere şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu
“Azerbaycan’ın destekçisi ve duacısıyız”
Sunumunun son bölümünde Azerbaycan’ın yürüttüğü, Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması harekatına değinen Sunar, “Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarma noktasında verdiği mücadelenin destekçisi ve duacısıyız. Topraklarını yeniden geri alabilmek için gayret içerisinde olan kardeşlerimize Rabbimden muzafferiyetler diliyorum.” İfadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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