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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Erzurum’da

İHA

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Erzurum’da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberinde Daire Başkanlarıyla birlikte Erzurum’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Bölge illerdeki gezi ve temaslarının ardından Erzurum’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Aktaş, buradan Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne geçti. Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’dan brifing alan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş temaslarının ardından Erzurum’dan ayrıldı.

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