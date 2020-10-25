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Yavi’de 27 yıldır dinmeyen acı 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından katledilen 32 sivil şehit kabirleri başında dualarla anıldı

İHA

Yavi’de 27 yıldır dinmeyen acı 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından katledilen 32 sivil şehit kabirleri başında dualarla anıldı

Çat’ın Yavi Mahallesi’nde 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından çocuk, yaşlı demeden katledilen şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Kur’anı Kerim tilavetinin okunduğu, duaların edildiği programda, Vali Okay Memiş, şehit kabristanlarına karanfil bıraktı.
Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 1993 yılında yapılan katliamın yıldönümünde düzenlenen törenle şehitler anıldı. Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, Çat Belediye Başkanı Melih Yaşar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım Yavi halkı ve şehit yakınları katıldı. Tören Mehmetçiğin saygı atışı ile başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu.
Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar konuşmasında, “Yavi bu coğrafyanın kadim yerlerinden birisidir. Yavi esasında bir özel isimdir. Yavi Müslüman kimliği ile bu coğrafyada hep ayakta durmuştur. 1993 yılında uğradığı ihanetin arkasında bir bedel vardır. Terör örgütünün Güneyden Kuzeye geçişteki en büyük engel olan yer Yavi’dir. Karlıova’nın Erzurum’a geçişini kesen yerdir Yavi" diye konuştu.
Çat Belediye Başkanı Melih Yaşar da konuşmasında "Bugünü size yalnızca Çat Belediye Başkanı olarak değil, o gün yani bundan 27 yıl önce 1993 deki vahim olaya ilk şahit olan Çatlı bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. O gün Sağlık Ocağına gelip orada tedavi olan 3 kişiden birisi olarak konuşuyorum. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Yararılar içerisinde yaşlı bir amcamızın yakama yapışıp oğlum Çatta gencimiz kalmadı dediğini çok iyi hatırlıyorum. 9 Mart Çatın kurtuluşunun burada çok büyük önemi var. Çat kurtuluşunun Kurtuluş Savaşında ilk olarak Yavi’de Alvar’lı Efemizin sayesinde başlamasıdır" diye konuştu.
Çat Kaymakamı Mustafa Karali ise “Bugün 27 yıl önce bölücü terör örgütlerince Yavi Mahallemizde gerçekleştirilen menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak ve onları rahmetle anmak için buradayız. Çat İlçemize 17 km. uzakta bulunan Yavi Mahallemize 25 Ekim 1993 de gasp ettikleri bir kamyonetle gelen teröristler terör tarihimizdeki en vahşi sivil katliamlardan birisini gerçekleştirmişlerdir. Bu tarihte akşam üzeri asker üniforması giymiş olan teröristler vatandaşların güvenlik güçleri ile iletişimini engellemek için telefon hatlarına da zarar vererek vatandaşları kahvenin içerisine toplamış ve hedef gözetmeksizin yaylım ateşi yaparak 32 vatandaşımızın şehit olmasına 10 vatandaşımızın da gazi olmalarına sebep olmuşlardır" diye konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş de konuşmasında “Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Bundan 27 yıl önce 25 Ekim 1993 tarihinde taşeron terör örgütünün ihanetine şahit olunmuştur. Kalleşçe yapılan bir terör eylemidir. 32 sivil vatandaşımızı şehit edilmelerini yalnızca Türkiye değil tüm dünya görmüştür. O yıllar terör örgütünün çokça eylem yaptığı yıllardır. Devletimiz o günden bu zamana kadar vatandaşı ile birlikte terörle mücadelede önemli noktalara gelmiştir. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunuz yoktur. Ancak eline silah alıp terör eylemlerine giren olursa onlardan bir kişi dahi olsa bu kutsal topraklarda yaşatmayacağız. Ülkemiz içinde ve ülkemiz dışında örneğin Barış Pınarı Harekatında, Fırat Kalkanı Harekatıyla bizlere uzanan elleri kırıyoruz. İhanet şebekeleri boş durmuyor, ülke olarak ne kadar gelişirsek bizlerden rahatsız olanları bizler biliyoruz. Azerbaycan’da da Uluslararası kuruluşlar ve BM tespiti ile Karabağ Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklardır. Saldırıyı Ermenistan başlattı. Bundan sonra öyle yağma yok canı sıkıldı saldırdı o iş bitti. BM tespiti ile o topraklar tekrar Azerbaycan topraklarına dahil edilecektir. Tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Karada havada hem de şimdi Mavi Vatan denilen doğalgazın bir olduğu bir yer. Tüm kaynaklar bize ait. Kimseleri rahatsız etmiyoruz biz payımıza ve hakkımıza düşeni alıyoruz” diye konuştu.
Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Şahin Yıldırım, şehitler için dua etti. Yapılan konuşmalar ve duanın ardından törene katılan protokol şehit mezarlarına ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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