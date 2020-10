MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi İl ve ilçe teşkilatları hafta sonu düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Gerçekleşen kongrenin ardından partililerle istişarede bulunma imkânı oluşturan kahvaltıda İl başkanı Naim Karataş “birlik” vurgusunda bulundu.

MHP’nin daha güçlü şekilde yoluna devam ettiğini ve bu kutsal yolun ilelebet muvaffak zafer için kutlu olduğunu dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş birlikte yürüme ve dirliğe yol açacağına işaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da iştirak ettiği toplantıda il ve ilçe yöneticileri yoğun katılım gerçekleştirdi. Ülke menfaatlerinin birliği ve dirliği zorunlu kıldığını ve bu uğurda MHP olarak hiç tereddüt etmeden adım atmayı sürdüreceklerini ifade eden İl Başkanı Naim Karataş birlik kahvaltısında yer alan teşkilat mensuplarına teşekkürlerini belirtti.

“MHP birlik ve dirlik demektir”

Ülkemizin gelinen aşamada daha fazla birliğe ve dirliğe ihtiyaç duyduğunu, bu nokta da MHP’nin her an hazır pozisyonda durduğunu dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Kahvaltımızın temel amacı yönetim kademelerini bir araya getirmek ve ülke gündemi hakkında fikir alış verişinde bulunmaktır. Yoğun geçen kongre sürecinden sonra duracağımızı kimse düşünmesin. Bizler ülkemizin menfaatleri için bir an olsun durmayacağız.

MHP olarak ülkemize daha fazla hizmet etmek zorundayız; çünkü ülkemizin biz ülkücü, milliyetçi ve vatan sevdalılarına ihtiyacı var. Her an hazır ve diri olmak zorundayız. Bu anlamda birliğimizin gücüyle ülke menfaatlerine katkı sunmaya bir an bile durmadan devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Aydın tadilatı süren yeni il binasını gezdi

MHP İl Başkanlığının organize ettiği kahvaltı programına katıldıktan sonra tadilatı süren ve kısa süre içinde hizmete açılması beklenilen yeni il binasını gezen Prof. Dr. Kamil Aydın ardından il başkanlığına geçerek Başkan Naim Karataş’ın hediye ettiği Oltu Taşı tesbihi kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.