Prof. Dr. Kamil Aydın ilçe ziyaretlerinde çiftçilerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Kamil Aydın ilçe ziyaretlerinde çiftçilerle bir araya geldi

İHA

Prof. Dr. Kamil Aydın ilçe ziyaretlerinde çiftçilerle bir araya geldi

Erzurum’da gerçekleştirdiği esnaf ve kurum ziyaretlerinin ardından MHP Iğdır İl Kongresine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın kongre sonrası ilçe ziyaretleriyle de çiftçilerle bir araya geldi.
İç ve dış meselelerde yoğun mesai harcayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, hafta sonu MHP Iğdır İl Kongresine katıldıktan sonra Horasan ve Pasinler ilçe ziyaretleriyle çiftçinin sorunlarını dinledi. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve ililçe yöneticileriyle birlikte yoğun mesai harcayan Aydın Horasan ve Pasinler ilçe teşkilatlarıyla sorunları not aldı.
Beraberindeki MHP Erzurum il ve ilçe yöneticileriyle Iğdır İl olağan Kongresine katılan Prof. Dr. Kamil Aydın yoğun mesaisine esnaf ve çiftçi ziyaretlerini de ekledi. MHP Horasan ve Pasinler İlçe başkanlıklarını ziyaret edip kendisini karşılamaya gelen çiftçilerin sorunlarını dinleyen Aydın çözüm sözü verdi.
“Daha güçlü durmalıyız”
Erzurum MHP İl ve İlçe başkanlarının da katılım sağladığı Iğdır Kongresinde gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın “artık masada güçlü olan kazanıyor. Bizler de daha güçlü olabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak yoğun tempoda çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Söz konusu Türkiye olunca bütün devletlerin tek bir düğmeden yönetiliyormuş gibi tavır aldığını dile getiren Aydın “Görevimiz gereği TBMM’de birçok uluslararası komisyonda görev alıyorum. İnanın konuştuğumuz, görüştüğümüz kişilerde anladım ki masada da sahada da güçlü olanın hükmü var. Söz konusu Türk olunca bir bakıyorsunuz Mısır ile İsrail, BAE ile Yunanistan, Fransa ile S. Arabistan işbirliği yapıyor. Benim gördüğüm tek bir gerçek var: Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.
“Yaralı Bozkurt Dirilmiştir”
Kıbrıs, Adalar, Ayasofya ve son olarak Karabağ konusuna da değinen Milletvekili Aydın, “Millet ittifakına bağlı partiler Kıbrıs, Adalar ve Ayasofya konularında bir şey yapılamayacağını iddia ediyorlardı. Eskiden bırakın sismik araştırma gemileriyle aramalar yapmayı, normal gemilerimiz izinsiz seyire bile çıkamıyordu. Allah aşkına söyleyin Karabağ katliamları kaç yıl öncenin konusu? O zaman ne yapabildik? Nuri Paşa’nın kemiklerini sızlatmadık mı? Bugün Allah’a şükür zamanı gelmiştir. Yaralı bozkurt dirilmiştir. Hocalı’nın, Karabağ’ın eski sahiplerine iade edilme zamanı gelmiştir ve bugün Ermeni çakalları, geldikleri gibi arkalarına bakmadan ‘it gibi’ kovalanmaktadır. Ama yetmez tabii ki. Son vatan toprağı tekrar bağımsızlığını elde edene kadar bu mücadele devam edecektir” diye konuştu.
“İttifakımız çelik gibi sağlamdır”
İçeride ve dışarıda birçok ihanetle mücadele ettiklerini belirten Kamil Aydın, “Biz bu ihanet çemberine karşı devletin bekası için Cumhur İttifakını kurduk. Şu unutulamasın. Milliyetçi Hareket Partisi talimat almaz, talimat verir. Bizim için öncelik siyaset değildir. Öncelik ülkemiz ve milletimizdir. Genel Başkanımız Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli’nin bu ülke için ne derece önemli olduğu daha önce yaptıklarıyla ortadadır. Bugün Türk’ün zulüm gördüğü, haksızlığa uğradığı her yerde Türkiye Cumhurbaşkanı’nın sesi çıkıyorsa biz arkasındayız. İttifakımız, çelik gibi sağlamdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi
Prof. Dr.Kamil Aydın: “Kimse Türkiye’ye rol biçmeye kalkışmasın”
YEREL HABERLER Prof. Dr.Kamil Aydın: “Kimse Türkiye’ye rol biçmeye ...
Ardahanlı’dan Almanya ve Fransa’da müslümanlara yapılan saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Ardahanlı’dan Almanya ve Fransa’da müslümanlara ...
Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ne bin kişilik cami yapılıyor
YEREL HABERLER Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ne bin kişilik cami ...
Aziziye Gençlik Merkezi akıl ve zeka oyunlarının merkezi olma yolunda
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi akıl ve zeka oyunlarının ...
BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları ...
Minik yüreklerden İl Sağlık Müdürü Bedir’e teşekkür
YEREL HABERLER Minik yüreklerden İl Sağlık Müdürü Bedir’e teşekkür
Su borusu patladı, tazyikli su cami minaresini aştı
YEREL HABERLER Su borusu patladı, tazyikli su cami minaresini aştı
Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu Yeniden düzenlenen şelale hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu Yeniden ...
Başkan Melik Yaşar: “Allah o günü bir daha bizlere göstermesin” 27 yıl önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 5'i çocuk 32 kişi anıldı.
YEREL HABERLER Başkan Melik Yaşar: “Allah o günü bir daha bizlere ...
Yavi’de 27 yıldır dinmeyen acı 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından katledilen 32 sivil şehit kabirleri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Yavi’de 27 yıldır dinmeyen acı 1993 yılında PKK terör ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Erzurum’da
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Erzurum’da
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi ...
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ardahan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ardahan’ı ziyaret ...
Büyükşehir kentsel dönüşümde de zirvede
YEREL HABERLER Büyükşehir kentsel dönüşümde de zirvede
Aydemir: ‘Yüce Milletimiz şehitlerinin izinde’ Aydemir: ‘Allah’ın laneti hainlerin üzerinedir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yüce Milletimiz şehitlerinin ...
Palandöken Belediyesinden 2 yeni vizyoner yatırım Sunar: ‘Önceliğimiz Palandökenlilerin memnuniyetidir’
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesinden 2 yeni vizyoner ...
Palandöken’de AK Belediyecilik Gündemi Öz: ‘Açılıştan açılışa koşuyoruz’ Ömeroğlu: ‘Ne dediysek yaptık’ Sekmen: ‘Durmak yok yola devam’
YEREL HABERLER Palandöken’de AK Belediyecilik Gündemi Öz: ‘Açılıştan ...
İş makinesi boruyu patlattı; fışkıran su minare yüksekliğini geçti
YEREL HABERLER İş makinesi boruyu patlattı; fışkıran su minare ...
20 kadınla yola çıktı, 7 ayda 350'ye ulaştı
YEREL HABERLER 20 kadınla yola çıktı, 7 ayda 350'ye ulaştı
6 bin 200 yıllık Pulur Höyük, Erzurum'un tarihine ışık tutacak
YEREL HABERLER 6 bin 200 yıllık Pulur Höyük, Erzurum'un tarihine ...
Bu kafeyi yalnızca kadınlar işletiyor Erzurum’da yalnızca kadınların işlettiği kafe yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Bu kafeyi yalnızca kadınlar işletiyor Erzurum’da ...
BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından
Mehmet Özdilek: “3 haftadır oynamamanın sıkıntısını bugün çok ciddi hissettik” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Ritim olarak sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyordum ama bu kadar takımın geneline yansıyacağını tahmin etmiyordum”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “3 haftadır oynamamanın sıkıntısını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X