

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'daki Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED), 'ırkçılığa ve İslam karşıtlığına tepkisiz kalma' sloganıyla 'Irkçı Macron' temalı karikatür yarışması düzenledi.

ASİMED Başkanı Doç. Dr. Savaş Eğilmez, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un planları doğrultusunda her fırsatta Türkiye ve İslam dünyasına yönelik ırkçı ve nefret dolu söylemleriyle dikkat çektiğini söyledi. Başta Türkler olmak üzere Avrupa'daki tüm Müslümanlara karşı başlattığı linç girişimini, batı aklı temelli düşmanlığın karakteristik bir örneği olarak ifade özgürlüğü maskesi altında yaptığını ifade eden Doç. Dr. Eğilmez, "Fransa'da Macron'un talimatıyla, resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yansıtılması, her türlü ahlaki değerle çelişmektedir. Aslında Macron'a tepki göstermek için Müslüman olmaya gerek yoktur. Ahlaklı bir insan olmak yeterlidir. Macron açıklamasında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmıştır" diye konuştu.

Macron'un, saldırılarının odağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koyduğunu vurgulayan Doç. Dr. Eğilmez, şunları söyledi:

"Çünkü Selçuklu Devleti'nden bugüne Türk devletleri ve onların yöneticileri sadece Türklerin değil, Avrupa'da, hatta dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların temsilcisi olarak görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı misyonun önemli bir temsilcisidir. Nitekim son birkaç yıldır yaşananlar ve özellikle de piyonlarla idare edilen BAE, Suudi Arabistan ve Mısır gibi kendilerine Müslüman diyen bazı ülkelerin tavır ve tepkileri, tespitlerimizi desteklemektedir. Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk, gerçek ve etkili tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan gelmiştir."

PROFESYONEL PROVOKATÖR

Macron'un profesyonel bir provokatör olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eğilmez, "Biz de dernek olarak bu ırkçı, saygısız ve seviyesiz Macron hakkında 'Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron' temalı bir karikatür yarışması düzenliyoruz. 1'inciye bin 500 TL, 2'nciye bin TL, 3'üncüye 750 TL ödül vereceğimiz yarışmaya başvurular, 28 Ekim'de başlayıp, 9 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir. Yarışmaya katılmak isteyenler çizimlerini, iletişim bilgileriyle asimedturkiye@outlook.com adresine gönderebilirler. Yarışmaya başvuru yapan tüm karikatürler sergilenecek olup, ırkçı ve Türk-İslam düşmanı Macron'a gönderilecektir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-10-27 14:18:55



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