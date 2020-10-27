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Başkan Orhan; Onun yolu saadete eriştirir Başkan Orhan’dan Mevlid Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı Türkiye Cumhuriyeti iktidarımızla daha da yükselecektir

İHA

Başkan Orhan; Onun yolu saadete eriştirir Başkan Orhan’dan Mevlid Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı Türkiye Cumhuriyeti iktidarımızla daha da yükselecektir

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yaklaşan Mevlit Kandili 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında özellikle Fransa’da devlet kurumları binalarında Peygamber Efendimize hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına sert tepki gösteren Başkan Orhan, Avrupa’yı saran İslam düşmanlığının giderek arttığına dikkat çekti. Irkçı ve din karşıtı provokasyonların Avrupa topraklarında yayılmasının tesadüfü olmadığını dile getiren Başkan Orhan, İslam ülkelerinin biran önce bu girişimlerin önüne geçmesinin gerekliliğine işaret etti. Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa ve özellikle İslam dünyasına barış, huzur, adalet, sağlık ve hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Orhan, “Mevlid Kandili'nin, iki cihan serveri Hazreti Muhammed'in, insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu bir çağın doğmasına vesile olduğunu belirtmek istiyorum. Peygamberimizin dünyaya gelişiyle birlikte, insanlık üzerine çöken kara bulutlar dağılmış, cehalet, haksızlık ve zulüm sona ermiştir. O'nun örnek hayatı, her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizi örnek alarak kendimizi O'nun güzel ahlakıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesilesidir. Mevlid Kandili'nin de ülkemizden başlayarak bütün İslam aleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk, sağlık ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini yürekten kutluyorum” dedi.
“Daha nice zaferler elde edeceğiz”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97. Yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında da birlik beraberlik vurgusu yaptı. Tarihte başarıyla bilinen Türk Milletinin 16 devlet ve imparatorluklar kurduğunu anlatan Başkan Orhan, bu başarıların temelinde birlik ve beraberliklerin olduğuna dikkat çekti. İslam dinine hizmeti amaç edinen Türk milletinin küffara karşı canı pahasına şehadeti kutsal görmesinin büyük başarıları beraberinde getirdiğini söyleyen Başkan Orhan, “Yüce Türk milleti İslam dininin dünyadaki koruyucusu ve yayılmacısı olmuşlardır. Bu itibarla Allah tarafından her daim büyük başarılar ihsan edilmiştir. Türk devletlerinin sonuncusu ve ebedi devam edeceğine inandığımız Türkiye Cumhuriyeti bugün 97. Yaşına gelmiştir. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 100 yılında da Cumhuriyetimizin yılmaz savunucu olacağız. AK Parti iktidarı ile 19 yılda büyük prestij kazanan ülkemiz gelecek yıllarda da bölgesinde ve dünyada söz sahibi olma yetisini sürdürecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve canını verip kan döken şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.”

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