Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı karikatür yarışması düzenlenecek ASİMDER Başkanı Eğilmez, “Karikatürlere Macron’un ırkçılığını, saygısızlığını ve dengesiz tavırlarını çizeceğiz”

İHA

“Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı karikatür yarışması düzenlenecek ASİMDER Başkanı Eğilmez, “Karikatürlere Macron’un ırkçılığını, saygısızlığını ve dengesiz tavırlarını çizeceğiz”

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) tarafından Fransa’ya tepki olarak “Irkçı, Türkİslam Düşmanı Macron” temalı bir karikatür yarışması başlatıldı. ASİMDER Başkanı Savaş Eğilmez, “Macron’un ırkçılığını, saygısızlığını ve dengesiz tavırlarını çizeceğiz” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamasında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi üzerine bir tepki de Erzurum’dan geldi. Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) tarafından “Irkçı, Türkİslam Düşmanı Macron” temalı bir karikatür yarışması başlatıldı. Yarışmaya katılan kişilerden dereceye girenlere ise para ödülü verilecek. Karikatür yarışması 28 Ekim’de başlayıp 9 Kasım’da sona erecek. Çizilen karikatürler ise Emmanuel Macron’a eposta yoluyla gönderilecek.
ASİMDER Başkanı Savaş Eğilmez, “Kendisini bankacı, bürokrat ve siyasetçi olarak tanıtan ve 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde kurucusu olduğu merkez parti En Marche'ın adayı olup, cumhurbaşkanı seçilen bir Emmanuel Macron faciası var. Cumhurbaşkanı olduğundan beri Avrupa siyasi tarihinin görmüş olduğu en dengesiz çıkışları yapan, kararları alan, dış politika adımları atan bir kişilikle karşı karşıyayız. Geldiğinden beri son bir yıl içerisinde dış politikasını tamamen Türkiye İslam dünyası karşıtlığı üzerine kurmuş bir adam. Fransa’nın özellikle 1. Dünya Savaşı’ndan itibaren Güneydoğu Anadolu, Çukurova bölgesini işgal etmesi, Ermeni çetecilerine destek vermesi, Ermenilere büyük sözler verip sonra Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra anlaşmalar yapıp yine Ermenileri yüz üstü bıraktı şeklinde yorumlayabiliriz. Bu tarihten sonra yine Fransa’nın çok ciddi Türkiye karşıtlığı politikasını tekrar gözlemleyebiliyoruz. ASALA, PKK gibi terör örgütlerine verdiği destek, FETÖ’ye verdiği destek ile de görebiliyoruz. Kıbrıs Barış Harekatında birçok Avrupalı ülke Türkiye’ye tepki göstermiş ama Fransa çok ileri gitmişti tepkisinde. Dönemin Cumhurbaşkanı 1974 yılında, Selanik’te ‘biz sizi koruyacağız Türklere karşı’ şeklinde konuşma yapmıştı. Günümüzde de Suriye’de, Doğu Akdeniz’de hem Kıbrıs meselesinde hem de kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın bugünlerde Ermenistan ile giriştiği mücadelede tamamen Türk karşıtlığı bir politika güdüyor” dedi.

“Tepki göstermek için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterlidir”
Fransa’da Macron’un talimatıyla, resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yansıtıldığını kaydeden Başkan Eğilmez, “Hemen akabinde Fransa’da Müslüman Sivil Toplum Örgütleri’ne baskınlar yapılmaya başlandı. Uzun bir dönemde sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koyan açıklamaları var. buna tarihten dolayı alışığız. Türk devletleri, Selçuklu devletinden beri sadece Türkleri temsil etmiyorlar, Müslümanları da temsil ediyorlar. Günümüzde de aynı şey geçerli, Türk devletlerinin yöneticileri de aynı şekilde sadece Türklerin değil, dünyada İslam mensubu insanların da temsilcisi. Aynı misyonun yine önemli bir temsilcisi de bugün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Avrupa’daki, Fransa’daki ve özellikle Macron’un saldırılarının hedefinde sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanımız var. Nitekim son birkaç yıldır yaşananlar ve özellikle de piyonlarla idare edilen BAE, Suudi Arabistan ve Mısır gibi kendilerine Müslüman diyen bazı ülkelerin tavır ve tepkileri tespitlerimizi desteklemektedir. Cumhurbaşkanımızın bir boykot çağrısı oldu Fransa’ya karşı. İslam dünyasının yaşayanları yöneticilerinden bağımsız bir şekilde buna mutlaka destek vermeli. Bu durum ekonomiye zarar verir vermez nezdinden çok halk bazında birbirlerini koruduğunun göstergesi olacaktır. Aslında Macron’a tepki göstermek için Müslüman olmaya gerek yoktur. Ahlaklı değerleri taşıyan her insan buna mutlaka tepki göstermelidir” diye konuştu.

“Macron’un ırkçılığını, saygısızlığını ve dengesiz tavırlarını çizeceğiz”
Dernek olarak ırkçı, saygısız ve seviyesiz Macron hakkında “Irkçı, Türkİslam Düşmanı Macron” temalı bir karikatür yarışması düzenlediklerini ifade eden Başkan Eğilmez, “Ödüllü bir yarışma ama ödülden ziyade insanlarımız buna tepkisel olarak daha çok ilgi göstereceğinden eminiz. Karikatürlerin hepsini Macron’a eposta yoluyla ulaştıracağız ve gerçek yüzünü bildiğimizi net bir şekilde ifade edeceğiz. 1.'ye 1500 TL, 2.'ye 1000 TL, 3.'ye 750 TL ödül vereceğimiz yarışmaya başvurular, 28 Ekim’de başlayıp, 9 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir. Yarışmaya katılmak isteyenler çizimlerini, iletişim bilgileriyle (adsoyad, tlf no) asimedturkiye@outlook.com adresine gönderebilirler. Milletimizi bu durumda duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Orhan; Onun yolu saadete eriştirir Başkan Orhan’dan Mevlid Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı Türkiye Cumhuriyeti iktidarımızla daha da yükselecektir
YEREL HABERLER Başkan Orhan; Onun yolu saadete eriştirir Başkan ...
ASİMED'den 'Irkçı Macron' temalı ödüllü karikatür yarışması
YEREL HABERLER ASİMED'den 'Irkçı Macron' temalı ödüllü karikatür ...
Karataş: “Biz insanız, elbette inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız”
YEREL HABERLER Karataş: “Biz insanız, elbette inancımızı ve ...
Türk İş’ten İstihdam paketi açıklaması
YEREL HABERLER Türk İş’ten İstihdam paketi açıklaması
400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor
YEREL HABERLER 400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor
Estetik Cerrah Dr. Selin Irmak: “Estetik sektöründe rekabet olmaz”
YEREL HABERLER Estetik Cerrah Dr. Selin Irmak: “Estetik sektöründe ...
Yılın son İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yılın son İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
TÜBİTAK Ortaokullar Arası Bölge Yarışmasında büyük başarı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Ortaokullar Arası Bölge Yarışmasında büyük ...
Sunar: ‘Şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız’ Sunar: Yavi şehitlerini rahmetle anıyoruz’
YEREL HABERLER Sunar: ‘Şehitlerimizi unutmayacak, ...
Prof. Dr. Kamil Aydın ilçe ziyaretlerinde çiftçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kamil Aydın ilçe ziyaretlerinde çiftçilerle ...
MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi
Prof. Dr.Kamil Aydın: “Kimse Türkiye’ye rol biçmeye kalkışmasın”
YEREL HABERLER Prof. Dr.Kamil Aydın: “Kimse Türkiye’ye rol biçmeye ...
Ardahanlı’dan Almanya ve Fransa’da müslümanlara yapılan saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Ardahanlı’dan Almanya ve Fransa’da müslümanlara ...
Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ne bin kişilik cami yapılıyor
YEREL HABERLER Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ne bin kişilik cami ...
Aziziye Gençlik Merkezi akıl ve zeka oyunlarının merkezi olma yolunda
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi akıl ve zeka oyunlarının ...
BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları ...
Minik yüreklerden İl Sağlık Müdürü Bedir’e teşekkür
YEREL HABERLER Minik yüreklerden İl Sağlık Müdürü Bedir’e teşekkür
Su borusu patladı, tazyikli su cami minaresini aştı
YEREL HABERLER Su borusu patladı, tazyikli su cami minaresini aştı
Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu Yeniden düzenlenen şelale hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu Yeniden ...
Başkan Melik Yaşar: “Allah o günü bir daha bizlere göstermesin” 27 yıl önce terör örgütü PKK tarafından katledilen 5'i çocuk 32 kişi anıldı.
YEREL HABERLER Başkan Melik Yaşar: “Allah o günü bir daha bizlere ...
Yavi’de 27 yıldır dinmeyen acı 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından katledilen 32 sivil şehit kabirleri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Yavi’de 27 yıldır dinmeyen acı 1993 yılında PKK terör ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Erzurum’da
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Erzurum’da
Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı
YEREL HABERLER Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi ...
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ardahan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ardahan’ı ziyaret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X