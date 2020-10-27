‘Askıda Kitap’ Narmanlı çocuklara ulaştı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi’nin ‘Askıda Kitap’ projesi, bu kez Narmanlı çocuklar için uygulandı. Araköy İmam Hatibi M. Faruk Kömeç’in çağrısına duyarsız kalmayan Palandöken Gençlik Merkezi, ‘Askıda Kitap’ projesini Narmanlı miniklerin ayağına götürdü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri’nin insan odaklı proje ve hizmetleri devam ediyor. Pandemi sürecinde bile birçok faydalı hizmete imza atan GSİM Gençlik Merkezleri, çalışmalarına devam ediyor.

Palandöken Gençlik Merkezi Osmanlı'daki ‘Askıda Ekmek’ geleneğinden ilham alarak geçtiğimiz yıl ‘Askıda Kitap’ projesini hayatiyete geçirmişti.

‘Askıda Kitap’ Projesi ile onlarca öğrenciye ulaşan Palandöken Gençlik Merkezi’nin bu kez adresi Narman ilçesine bağlı Araköy Mahallesi oldu.

Araköy İmam Hatibi M. Faruk Kömeç, Sosyal medyadan Palandöken Gençlik Merkezi ile irtibata geçti.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, gençlik liderleri ve gönüllü gençler Narman Araköy Mahallesi çocukları için seferber olarak Narman yollarına düştü. Palandöken Gençlik Merkezi ‘Askıda Kitap’ projesi kapsamında hediyeleri ve kitapları Araköy’ün minik yürüklerine ulaştırdı.

Minik çocuklarla buluşmaktan ve onlara kitap sevgisini aşılamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, “Narman Araköy Mahallesi Depremevleri Camii İmamHatibi M. Faruk Kömeç bizimle irtibata geçerek talebini iletti. Bizde Palandöken Gençlik Merkezi olarak kitaplarımız ve çeşitli hediyelerimizle yollara düştük. Çocukları kitaplarla buluşturarak, hediye takdim ettik. Bu organizasyonda hayata tertemiz bakan çocuklarımızla umutlarımız yeniden tazelindi” diye konuştu.

Gözütok, Araköy halkına, muhtar ve ihtiyar heyeti ile İmam Hatip M. Faruk Kömeç’e ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

İmam’ın görevi sadece namaz kıldırmak değildir

Palandöken Gençlik Merkezi’nin ‘Askıda Kitap’ projesinin Araköy’e ulaşmasında baş rol oynayan İmam Hatip M. Faruk Kömeç, İmam’ın sadece cemaate 5 vakit namaz kıldırmak gibi bir görevinin olmadığını, sosyal faaliyetler içinde seferber olunması gerektiğini söyledi.

Kömeç, “Öncelikle ifade etmeliyiz ki, imam hatibin görevi sadece 5 vakit namaz kıldırmak değildir. Malum kırsalda hayat şartları biraz daha ağır. İmkânlar daha kısıtlı. Biz burada yaptıklarımızla kısıtlı olan imkânları avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz. Köyümüzdeki öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak kitap okuma etkinlikleri ve kurallar çerçevesinde oyunlar oynuyor. Camilerimizde ibadet edilmesi ne kadar önemli ise geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımızın kültürel gelişimi de o kadar önemlidir. Muvaffakiyet muhakkak ki Allah’tandır. Biz biliyoruz herkes elinden geleni yaptığı zaman Allah’ın yardımı bizlerle olacaktır. Palandöken Gençlik Merkezi ailesine ve kıymetli müdürü Memet Gözütok’a ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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