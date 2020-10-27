MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Mevlid Kandili mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İl Başkanı Karataş yayınladığı mesajda, Mevlid Kandili’ne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, Hz. Muhammed’in doğum günü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında önemli yere sahip olan bugünü güzel şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Karataş devamında, “İslam âleminin en mübarek günlerinden biri olan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed S.A.V’ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul edilir. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde birlikte olduğumuzu, beraber yürüdüğümüzü ve İslam için mücadele ve duacı olduğumu bir kez daha göstermeliyiz. Bu anlamlı gecenin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayır getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam âleminin Mevlit Kandil’ini kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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