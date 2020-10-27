BB Erzurumspor’da Novikovas şoku

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Dr. Selçuk Gül, sosyal medya hesabından sakat oyuncularla ilgili sağlık bilgisi verdi.

Yapılan açıklamada, “Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arvydas Novikovas yapılan kontroller sonrası kasık bölgesinde tendon kas zorlanması tespit edilmiştir. En kısa sürede takıma katılması için tedavisine başlandı. Saha testlerinde aşama kaydedilen Oltan Karakullukçu ise Göztepe maçı sonrası takımla antrenmanlara başlayacak.

Üst arka adale tendon kas zorlanması olan Ömer Şişmanoğlu 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Kaan Kanak ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı” denildi.

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