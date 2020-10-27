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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor’da Novikovas şoku

İHA

BB Erzurumspor’da Novikovas şoku

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Dr. Selçuk Gül, sosyal medya hesabından sakat oyuncularla ilgili sağlık bilgisi verdi.
Yapılan açıklamada, “Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arvydas Novikovas yapılan kontroller sonrası kasık bölgesinde tendon kas zorlanması tespit edilmiştir. En kısa sürede takıma katılması için tedavisine başlandı. Saha testlerinde aşama kaydedilen Oltan Karakullukçu ise Göztepe maçı sonrası takımla antrenmanlara başlayacak.
Üst arka adale tendon kas zorlanması olan Ömer Şişmanoğlu 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak.
Kaan Kanak ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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