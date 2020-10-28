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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular

İHA

Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular

Palandöken Belediyesi, salgın sürecinde kültür merkezleri vasıtasıyla verdiği online ve yüz yüze eğitimle kursiyerlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Çok sayıda vatandaşa ekonomik anlamda güçlenebileceği meslekler kazandıran Palandöken Belediyesi, son olarak resim kursuna katılan 5 kursiyerin üniversiteli olmasını sağladı.
Palandöken Belediyesi Efkan Ala Kültür Merkezi'nde açılan resim kursuna katılan kursiyerlerden 5’i, özel yetenek sınavlarında elde ettikleri başarıyla Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nü dereceyle kazandılar.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, dereceyle üniversiteli olan kursiyerleri Efkan Ala Kültür Merkezi'nde ziyaret ederek tebrik etti. Recep Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala Kültür Merkezleri'nde açmış oldukları kurslarda eğitim gören kursiyerlerin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Sunar, “Belediyemiz bünyesinde iki kültür merkezimiz bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimiz ilçemizin doğusunda, Yunus Emre Mahallemizde faaliyetlerini sürdürüyor. Efkan Ala Kültür Merkezimiz ise ilçemizin batısında, Hüseyin Avni Ulaş Mahallemizde bu yıl faaliyete açtığımız kültür merkezi. Her iki kültür merkezimiz de tam kapasite hizmet veriyor. Salgın sürecinde yüz yüze eğitime ara verdik, online eğitimle devam ettirdiğimiz kurslarımız oldu süreçte. Şimdi normalleşme süreciyle burada kurslarımızı yeniden açtık. Resim kursuna devam eden arkadaşlarımız var. Resim kursumuzda yaklaşık 40 kursiyerimiz eğitim aldı. Kursiyerlerimizden 6’sı süreçteki gelişimleriyle üniversiteyi düşündüler ve özel yetenek sınavına katıldılar. 5’i dereceyle kazandı. 4 kursiyerimiz eğitim fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü, 1 kursiyerimiz de Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. Çok mutlu olduk. Kendilerini yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında da başarı diliyorum. Arkadaşlarımızın üniversite eğitimleri boyunca tüm imkanlarımızdan faydalanabileceğini de özellikle belirtmek istiyorum. Kendilerinin bir süreç sonra burada eğitim görecek olan kursiyerlerimize ağabeylik, ablalık etmelerini bekliyorum” dedi.

"Kurslarımıza ev hanımlarının ilgisi yoğun oluyor"
Kültür merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerle bir gönül bağı oluşturduklarını ifade eden Başkan Sunar, bünyelerinde hizmet veren her iki kültür merkezinde de kursiyerlere ayrıcalıklı imkanlar sağladıklarına vurgu yaptı. Ev hanımlarının kurslara özel ilgisinin olduğunu aktaran Başkan Sunar, kurslara katılan ev hanımlarının çocukları için kreş hizmeti sağladıklarını da ifade ederek, “Kültür merkezlerimize ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Nitekim üniversiteyi kazanan kursiyerlerimizden birisi ev hanımı. Kendisinin bir de çocuğu var. Çocuğunu kültür merkezimizde bulunan kreşe bırakarak eğitimini almaya devam ediyor. Diğer ev hanımlarının da çocuklarını rahatlıkla kreşe bırakarak kurslarımızdan faydalanabileceğini özellikle belirtmek isterim” diye konuştu

Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladıkları kurslarda kaydettikleri gelişimle biranda kendilerini yetenek sınavında bulduklarını anlatan kursiyerler, eğitmen hocalarına ve sağlanan imkanlardan dolayı Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a teşekkürlerini ifade ettiler. Kursta gösterdikleri başarı ile üniversite kapısını aralayan Burçak İlbeyi (hemşire), Başkan Sunar’ın kara kalemle yaptıkları portresini hocaları Oğuzhan Taşcuoğlu ile birlikte hediye ettiler.
Erzurum'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Hastanesinde görevli hemşire Burçak İlbeyi (25), salgın sürecinde yaşanan stresi atmak için resim kursuna katıldığını ifade ederek, pandemi süresinin kahramanları sağlık çalışanları için çizdiği tabloyu paylaştı. İlbey, “Palandöken Belediyesi’nin kültür merkezinde sağladığı imkandan haberdar olur olmaz pandemi sürecinin stresini de atmak için kursa katılmaya karar verdim. Burada yoğun tempoda yaptığımız çalışmalar neticesinde ciddi gelişim kaydettim. Üniversite sınavına katıldım ve dereceyle kazanma başarısı gösterdim. Süreçte bizlere imkan sağlayan Palandöken Belediyle Başkanımız Muhammet Sunar’a ve hocamız Oğuzhan Taşçıoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu

Ev hanımı üniversiteli oldu
Belediyenin birçok kursuna katılan evli ve 1 çocuk annesi Necla Gök Küçük de, üniversiteyi dereceyle kazanan kursiyerlerden oldu. Hayatın öğrenme yolculuğu olduğunu ifade eden Küçük, “Kültür merkezinde açılan çok sayıda kursa katılım sağladım. Hayat öğrenme yolculuğu. Bende hep öğrenmenin peşinde oldum. Son olarak resim kursuna da katılma kararı aldım. Burada yoğun bir çalışma içerisine girdim. Kendimi geliştirdim ve üniversiteli olabilmek için açılan yetenek sınavına katıldım. Dereceyle sınavı kazandım. Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar’a, hocamız Oğuzhan Taşçıoğlu’na ve Kültür Merkezi personeline teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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