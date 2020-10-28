Başkan Sekmen’den Mevlid Kandili mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen’den Mevlid Kandili mesajı

İHA

Başkan Sekmen’den Mevlid Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bugün rahmet, merhamet, kurtuluş ve saadet kapılarının insanlık için ardına kadar açıldığı bir gündür” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mübarek Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Sekmen mesajında, Mevlid Kandili’nin inananlar için yenilenme, arayışta olanlar için de hakikati bulma iklimi olduğunu ifade ederek, “Ne mutlu bu iklime kavuşup istifade edene! Ne mutlu, hakikati görüp, kurtuluşa erene!” ifadelerini kullandı.
Bütün âlemler için günlerin en şereflisinin, Allah Resulü’nün dünyayı teşrif ettiği gün olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, “Bugün, Kutlu Nebi’nin vesilesiyle dünyanın merhametle ve insanlıkla, adaletle ve insafla, sabır ve metanetle, kerem ve cömertlikle tanıştığı gündür. Bugün, bütün âlemlerin rahmete kavuştuğu, tüm karanlıkların hidayet nuruyla aydınlandığı, Yüce Allah’ın izzet, ikram, ihsan, lütuf ve bereketinin dünyayı kuşattığı gündür” diye konuştu.
“O, iki cihan kurtuluşuna giden yolu gösterdi”
Mevlid Kandili’ni idrak ediyor olmak kadar, Kutlu Nebi’nin iman, ihlas ve ahlakını örnek alabilmenin de büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Sekmen, “Sevgili Peygamberimiz bize mücadeleyi öğretti, her türlü zorluk ve engel karşısında Allah’ın rahmetinden ve merhametinden ümit kesmemeyi öğretti. Yaradılışımızın asıl gayesinin Allah’a samimi birer kul olarak yaşamak olduğunu öğretti, bize dosdoğru istikameti gösterdi. O, ümmetine hakikatleri öğreten bir öğretmendi. O, şefkat abidesi bir baba ilaveten sevgi ve muhabbet dolu bir eş; ümmetine adalet ve de hakkaniyetle hükmeden cesur bir liderdi. O, bize rehber oldu; iki cihan kurtuluşuna giden yolu açtı ve bu yolda yürüyebilmek için biz inananlara kardeşliği, birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütledi. Dolayısıyla Allah bizleri O’nun izinden yürüyebilenlerden ve yine O’na hakkıyla ümmet olabilenlerden eylesin!” niyazında bulundu.
Mevlidi Nebi Haftası Ve Çocuk
Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Mevlid Kandili mesajında ayrıca Mevlidi Nebi Haftası’na da dikkati çekti. Mevlidi Nebi Haftası’nın bu yıl “Peygamberimiz ve Çocuk” temasıyla kutlanacağının altını çizen Başkan Sekmen, bu bağlamda Erzurum’da da bir dizi etkinliğin gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Mevlidi Nebi Haftası’nda da vurgulanacağı üzere; Allah’ın bizlere dünya nimeti olarak bahşettiği çocuklarımız, aynı zamanda omuzlarımıza yüklenen en büyük sorumluluğumuz ve dahi imtihanımızdır. Kaldı ki, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin çocuklara yaklaşımı bile mutlaka örnek alınmayı gerektirecek kadar eşsizdir. Unutmamalıyız ki, günümüzde çocuklarımıza göstereceğimiz, ilgi, sevgi ve şefkat; onlara aşılayacağımız doğruluk ve güzel ahlak sayesinde bizler sadece bu dünyada değil, uhrevi hayatta da saadete kavuşmuş olacağız. İşte bu duygu ve düşüncelerle mübarek Mevlid Kandilimizi ve yanı sıra Mevlidi Nebi Haftası’nı kutluyor, bu muazzez zaman diliminin, İslam âleminin saadet ve selametine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronayı yenen hemşireden kara kalem 'sağlık kahramanları' çizimi
YEREL HABERLER Koronayı yenen hemşireden kara kalem 'sağlık ...
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
YEREL HABERLER Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
BB Erzurumspor’da Novikovas şoku
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Novikovas şoku
Öz: Allah’ın nuru kafirlerin ağzıyla sönmez!
YEREL HABERLER Öz: Allah’ın nuru kafirlerin ağzıyla sönmez!
Vali Memiş’ten Mevlid-i Nebi Haftası kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Mevlid-i Nebi Haftası kutlama mesajı
‘Sıfır Atık Fikir ve Proje’ yarışmasında Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’a ödül
YEREL HABERLER ‘Sıfır Atık Fikir ve Proje’ yarışmasında Yakutiye ...
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Mevlid Kandili ...
‘Askıda Kitap’ Narmanlı çocuklara ulaştı
YEREL HABERLER ‘Askıda Kitap’ Narmanlı çocuklara ulaştı
“Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı karikatür yarışması düzenlenecek ASİMDER Başkanı Eğilmez, “Karikatürlere Macron’un ırkçılığını, saygısızlığını ve dengesiz tavırlarını çizeceğiz”
YEREL HABERLER “Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Macron” temalı karikatür ...
Başkan Orhan; Onun yolu saadete eriştirir Başkan Orhan’dan Mevlid Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı Türkiye Cumhuriyeti iktidarımızla daha da yükselecektir
YEREL HABERLER Başkan Orhan; Onun yolu saadete eriştirir Başkan ...
ASİMED'den 'Irkçı Macron' temalı ödüllü karikatür yarışması
YEREL HABERLER ASİMED'den 'Irkçı Macron' temalı ödüllü karikatür ...
Karataş: “Biz insanız, elbette inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız”
YEREL HABERLER Karataş: “Biz insanız, elbette inancımızı ve ...
Türk İş’ten İstihdam paketi açıklaması
YEREL HABERLER Türk İş’ten İstihdam paketi açıklaması
400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor
YEREL HABERLER 400 yıllık tarihi Tahtalı Cami görenleri etkiliyor
Estetik Cerrah Dr. Selin Irmak: “Estetik sektöründe rekabet olmaz”
YEREL HABERLER Estetik Cerrah Dr. Selin Irmak: “Estetik sektöründe ...
Yılın son İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yılın son İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
TÜBİTAK Ortaokullar Arası Bölge Yarışmasında büyük başarı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Ortaokullar Arası Bölge Yarışmasında büyük ...
Sunar: ‘Şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız’ Sunar: Yavi şehitlerini rahmetle anıyoruz’
YEREL HABERLER Sunar: ‘Şehitlerimizi unutmayacak, ...
Prof. Dr. Kamil Aydın ilçe ziyaretlerinde çiftçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kamil Aydın ilçe ziyaretlerinde çiftçilerle ...
MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi
Prof. Dr.Kamil Aydın: “Kimse Türkiye’ye rol biçmeye kalkışmasın”
YEREL HABERLER Prof. Dr.Kamil Aydın: “Kimse Türkiye’ye rol biçmeye ...
Ardahanlı’dan Almanya ve Fransa’da müslümanlara yapılan saygısızlığa tepki
YEREL HABERLER Ardahanlı’dan Almanya ve Fransa’da müslümanlara ...
Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ne bin kişilik cami yapılıyor
YEREL HABERLER Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ne bin kişilik cami ...
Aziziye Gençlik Merkezi akıl ve zeka oyunlarının merkezi olma yolunda
YEREL HABERLER Aziziye Gençlik Merkezi akıl ve zeka oyunlarının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X