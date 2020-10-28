Başkan Sekmen’den Mevlid Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bugün rahmet, merhamet, kurtuluş ve saadet kapılarının insanlık için ardına kadar açıldığı bir gündür” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mübarek Mevlid Kandili dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Sekmen mesajında, Mevlid Kandili’nin inananlar için yenilenme, arayışta olanlar için de hakikati bulma iklimi olduğunu ifade ederek, “Ne mutlu bu iklime kavuşup istifade edene! Ne mutlu, hakikati görüp, kurtuluşa erene!” ifadelerini kullandı.

Bütün âlemler için günlerin en şereflisinin, Allah Resulü’nün dünyayı teşrif ettiği gün olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, “Bugün, Kutlu Nebi’nin vesilesiyle dünyanın merhametle ve insanlıkla, adaletle ve insafla, sabır ve metanetle, kerem ve cömertlikle tanıştığı gündür. Bugün, bütün âlemlerin rahmete kavuştuğu, tüm karanlıkların hidayet nuruyla aydınlandığı, Yüce Allah’ın izzet, ikram, ihsan, lütuf ve bereketinin dünyayı kuşattığı gündür” diye konuştu.

“O, iki cihan kurtuluşuna giden yolu gösterdi”

Mevlid Kandili’ni idrak ediyor olmak kadar, Kutlu Nebi’nin iman, ihlas ve ahlakını örnek alabilmenin de büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Sekmen, “Sevgili Peygamberimiz bize mücadeleyi öğretti, her türlü zorluk ve engel karşısında Allah’ın rahmetinden ve merhametinden ümit kesmemeyi öğretti. Yaradılışımızın asıl gayesinin Allah’a samimi birer kul olarak yaşamak olduğunu öğretti, bize dosdoğru istikameti gösterdi. O, ümmetine hakikatleri öğreten bir öğretmendi. O, şefkat abidesi bir baba ilaveten sevgi ve muhabbet dolu bir eş; ümmetine adalet ve de hakkaniyetle hükmeden cesur bir liderdi. O, bize rehber oldu; iki cihan kurtuluşuna giden yolu açtı ve bu yolda yürüyebilmek için biz inananlara kardeşliği, birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütledi. Dolayısıyla Allah bizleri O’nun izinden yürüyebilenlerden ve yine O’na hakkıyla ümmet olabilenlerden eylesin!” niyazında bulundu.

Mevlidi Nebi Haftası Ve Çocuk

Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Mevlid Kandili mesajında ayrıca Mevlidi Nebi Haftası’na da dikkati çekti. Mevlidi Nebi Haftası’nın bu yıl “Peygamberimiz ve Çocuk” temasıyla kutlanacağının altını çizen Başkan Sekmen, bu bağlamda Erzurum’da da bir dizi etkinliğin gerçekleştirileceği bilgisini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Mevlidi Nebi Haftası’nda da vurgulanacağı üzere; Allah’ın bizlere dünya nimeti olarak bahşettiği çocuklarımız, aynı zamanda omuzlarımıza yüklenen en büyük sorumluluğumuz ve dahi imtihanımızdır. Kaldı ki, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin çocuklara yaklaşımı bile mutlaka örnek alınmayı gerektirecek kadar eşsizdir. Unutmamalıyız ki, günümüzde çocuklarımıza göstereceğimiz, ilgi, sevgi ve şefkat; onlara aşılayacağımız doğruluk ve güzel ahlak sayesinde bizler sadece bu dünyada değil, uhrevi hayatta da saadete kavuşmuş olacağız. İşte bu duygu ve düşüncelerle mübarek Mevlid Kandilimizi ve yanı sıra Mevlidi Nebi Haftası’nı kutluyor, bu muazzez zaman diliminin, İslam âleminin saadet ve selametine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

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