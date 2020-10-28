Başkan Sekmen’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Mayasında bağımsızlık bulunan ve hürriyetine sevdalı olan bir millet için Cumhuriyet, dünden bugüne en büyük emanet, yarınlarımız ve aydınlık Türkiye için parlak bir gelecektir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümünü yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Sekmen, “Aziz milletimizin neleri başarabileceğini görmek isteyen varsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna baksın!” diyerek, bundan tam 97 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet’in, aynı zamanda Türk milletinin cesaret ve kahramanlığının ilanı anlamına geldiğini kaydetti. Başkan Sekmen, “Yeryüzünde hiçbir millet, vatanına ve bayrağına, istiklal ve istikbaline aziz milletimiz kadar sevdalanmamıştır. Ve yine yeryüzünde hiçbir millet, vatanı için can vermeyi canına minnet saymamıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet demek; vatanını, bayrağını, milletini, bağımsızlık ve hürriyetini aynı zamanda canından aziz bilmektir. Ve böyle bir tarifin yakıştığı tek ülke ise, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’dir” diye konuştu.

Cumhuriyet ve Erzurum Vurgusu

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Erzurum özelinde çok daha derin bir anlam taşıdığına dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mesajında şunları kaydetti: “Tarihin akışını değiştiren her önemli olayda olduğu gibi, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda da yine en büyük rolü Erzurum oynamıştır. 23 Temmuz’da toplanan Erzurum Kongresi’nde, manda ve himayenin kesinlikle kabul edilmeyeceği ve vatanın bölünmez bir bütün olduğu tüm dünyaya ilan edilmiş, adeta haykırılmıştır. Cumhuriyet, işte Erzurum’da şekillenen bu şartlar üzerine inşa edilmiş ve 29 Ekim 1923’te milli iradenin en güçlü tecellisi olarak tarihteki yerini almıştır. Yani temelleri Erzurum’da atılmış olan Cumhuriyet, bu milletin sapasağlam iradesi ve verdiği kutlu mücadelenin adıdır. Birlik ve beraberliğimiz, dünden bugüne kabul ettiğimiz en büyük emanetimiz, yarınlarımız ve aydınlık Türkiye’mizdir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk ise, Cumhuriyet’in temel değerlerini korumak ve de sahip çıkmaktır. Bilinmelidir ki, bizler bir arada oldukça, ele ele verdikçe ve omuz omuza durdukça hiçbir güç bize baş eğdiremeyecek, bel büktüremeyecektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu ve aynı zamanda ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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