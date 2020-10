Palandöken Kayak Merkezi’ne Rusya ve Ukrayna’dan charter uçak seferleri düzenlenecek Aralık ayında sezonu açmayı planlayan merkezde yüzde 80 rezervasyonlar doldu Erzurum Valisi Okay Memiş: “Rus ve Ukraynalı turistler otelleri şimdiden doldurdular” “Pandemide olumsuz bir şey olmazsa charter uçak seferleri ile en az haftada bir veya iki defa seferler ile doğrudan Erzurum’a inecekler”

Erzurum Valisi Okay Memiş, kış öncesi Palandöken Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Vali Memiş, aralık ayında sezonun açılacağı kayak merkezinde yüzde 80 rezervasyonların dolduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna’dan charter uçak seferleri yapılacağını açıkladı.

Erzurum’un 2000 rakımda kurulu olan ve zirvesi 3200 rakımda olan muhteşem Palandöken Dağı'na sırtını dayamış bir şehir olduğunu belirten Vali Okay Memiş, “Erzurum olarak dünyada 2000 rakıma kurulmuş ender şehirlerden birisiyiz. Muhteşem Daphan Ovası'na bakıyoruz, muhteşem bir seyri olan yaklaşık neredeyse 100 yıldır kayak yapılan bir yer burası. Gerçekten Türkiye’nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi. Palandöken neden önemli, birincisi kar kalitemiz çok iyi, kayak yapmaya elverişli yani sulu kar dediğimiz şekilde değil. Daha çok kepek kar dediğimiz ve kayakçıların çok tercih ettiği bir kar yapısı var Palandöken Dağı'nda. Havalimanından iniyorsunuz, 10 veya 15 dakika içerisinde kayak yapıyorsunuz. Neredeyse dünyada böyle bir yer yok. Hem ülkemizde hem de yurt dışında çok güzel kayak tesisleri var. Bunu kabul etmek gerekir. Ama en az 2 veya 3 saat daha havaalanına indikten sonra oralara kara yoluyla ulaşmaya çalışıyorsunuz. Erzurum’da ise 500 bin nüfuslu bir kente geliyorsunuz kayak yapmak için 10 veya 15 dakika içerisinde başlıyorsunuz. Kayak yaptınız akşam otelinize geldiniz şehre iniyorsunuz, şehirle bitişik zaten. Bin yıllık Çifte Minareli Medrese'yi, bin yıllık Selçuklu kentiyiz çünkü, Ulu Cami'yi, Lala Paşa Camii'ni, Yakutiye Medresesi'ni, Üç Kümbetler'i, tüm bu tarihi dokuları geldiğinizde rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Anadolu Selçuklu kentlerinden birisi, Türk İslam kenti, hem tarih var, hem doğa ve aynı zamanda yöresel lezzetlerimiz cağ kebabımız, kadayıf dolması, çivil peyniri, balığı gibi, süt ürünleri, Oltu taşı, bunlar bizim çok önemli değerlerimiz” diye konuştu.

Erzurum’da bu sene iki adet dünya çapında 5 yıldızlı oteller zinciri inşaatının tamamlanarak faaliyete geçeceğini, üçüncü otelin ise bu sene temelinin atılacağını kaydeden Vali Memiş, “Yatak kapasitemizi inşallah bu sene artırıyoruz. Özellikle dağda yeni oteller yapılıyor. Palandöken Kayak Merkezi'nin yaklaşık 100 kilometreyi bulan bir kayak parkuru bulunuyor. Türkiye’nin en yüksek 3200 rakımı zirvesine çıkıyorsunuz. Zirveden aşağıya kadar 15 kilometreyi bulan pistte kesintisiz kayak yapabiliyorsunuz. Kayakta amatör bile olsanız yani kayak yapmayı yeni öğrenmiş bile olsanız bu güzergahta kayak yapma imkanınız ve kabiliyetiniz bulunmakta. Hocalarımız deneyimli ve iyi, vatandaşa bazı malzemeler pahalı gelebilir, bunu da elbette anlayışla karşılayıp kabul ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, otellerimiz, derneklerimiz, kulüplerimiz çok uygun fiyata kiralık olarak vatandaşlarımıza bu kayak malzemelerini kiraya verebiliyor, bunu da özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.

Geçen sene 1 milyonun üzerinde vatandaşın kayak pistini kullandığını dile getiren Vali Memiş, “İşletmesini Erzurum Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Çok güzel işletmecilik yapıyor. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ederim. Ejder 3200 A.Ş. marifetiyle teşekkür ederim. Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olacak. Pandemi elbette bahane değil. Otel yöneticilerinin girişimi ile TURSAB ve Erzurum Valiliği işbirliği ile misafirler ağırlayacağız. Rus ve Ukraynalı turistler otelleri şimdiden doldurdular. Pandemide olumsuz bir şey olmazsa charter uçak seferleri ile en az haftada bir veya iki defa seferler ile doğrudan Erzurum’a inecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bunun iznini verdi. Yine söylüyorum pandemi sürecinde olumsuz bir gelişme olmazsa Erzurum'a gelen konukları her türlü ağırlama imkanı buluruz. Tüm vatandaşlarımızı kurallara uymaları şartı ile Palandöken'e bekliyoruz. İnşallah olağanüstü bir durum olmaz. Bir kısıtlama getirilmezse Erzurum olarak kış turizmine hazırız. Arkada görülen alanda fark edersiniz toplamda 1 milyona yakın fidan dikimi yaptık. Kayak yapılan alan, yani o koridor komple yeşillendirilmiş ve ağaçlandırılmış olunacak. Geçen sene dikilen fidanların yüzde 80 oranında tuttuğunu gördük. Bu bizleri çok mutlu etti. Rakım olarak 2500 metrede böyle ağaçlandırma yapılması çok zordur. Elbette örnekleri de vardır. Biz de onlardan hareket ederek Palandöken'i komple ağaçlandırma yapacağız. Kayak severler çamların arasında kayak yapacaklar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.