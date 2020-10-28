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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uçar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Başkan Uçar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 97 yıl evvel ilan edilen Cumhuriyetin, tüm imkânsızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseri olduğuna vurgu yaptı.
“Cumhuriyetimiz, Türk Milleti’nin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir”
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ‘’Cumhuriyet’in temelleri Erzurum’da atılmış, Türkiye’nin istiklal ve istikbali Erzurum Kongresi vesilesiyle Erzurum’da şekillenmiştir’’ dedi.
Uçar mesajında, Necip milletimizin, namus, vatan, bayrak ve hürriyet için neleri göze alabileceğinin en açık ispatının Cumhuriyetin ilanı olduğunu söyledi.
Her safhası zorlu mücadelelerle dolu olan Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasıyla ilan edilen Cumhuriyet’in tam bağımsızlığın güvencesi olduğuna vurgu yapan Uçar, şunları söyledi:
“Milletimizin tek yürek, tek bilek olarak tarihe not düşürdüğü Kurtuluş Savaşı destanı büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar öyküsüdür. Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk Milleti’nin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bağımsızlık, karakteri olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Cumhuriyetin ilanına giden yoldaki en büyük köşe taşlarından biri olan ve Milli Mücadele’ye olan katkılarından dolayı aslında Erzurum demek; Türkiye Cumhuriyeti demektir. Bu sebeple, görev ve sorumluluklarımızı en mükemmel bir şekilde yerine getirmek için milli ve manevi değerlerle donanıp, şanlı tarihimizden dersler çıkarmalıyız. Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak, gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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