AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, yüz yıl önce sahneye konulan oyunların bir benzerinin tekrar ettiği günlerden geçildiğini söyledi.

Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde tahta çıkan ve 33 yıl boyunca tebaasına adalet dağıtan Abdulhamid Han’ın siyasi dehasını aşamayan Avrupalının karalama kampanyasına başvurduğunu hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, aynı senaryonun bir kere daha sahneye konulmaya çalışıldığını kaydetti. Mesajında dönemin gazetelerine atıfta bulunan Başkan Öz, “Avrupa medyası sürekli Abdulhamid ile ilgili karikatürler yayımlayarak onu insan kesen bir cani, kitap yakan bir cahil, kimseyi konuşturmayan bir baskıcı diktatör olarak tanıtmış ve iç basında da bu algının kabul edilmesinde etkili olmuştu. Dönemin şartları gereği büyük fotoğrafı göremeyen tebaa Sultan Abdulhamid’i baskıcı ve hürriyet düşmanı, dönemini ise istibdat olarak adlandırarak Avrupalının ekmeğine yağ sürmüş ve netice hâl fetvasına kadar gitmişti. Bugün Avrupa’nın aynı ezberi tekrar ettiğini görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmiş geçmiş en başarılı ve üretken politikacısı olan Recep Tayyip Erdoğan hedefe konularak ahlaksızca saldırılmaktadır. Bugün büyük fotoğrafı gören bizler Avrupa medyasında yer bulan iftira ve hakaretlerin Başkan Erdoğan’ın şahsında Türk milletine ve Türk devletine olduğunu biliyoruz. Aslında dertleri yalnızca şahlanan değil, sürünen muhtaç bir Türkiye istemektir. Biz bu oyunu bozmak zorundayız.” dedi.

“Hürriyet, kazanılmış bir haktır”

Mesajında hürriyet mücadelesinin yalnızca savaş meydanında verilmediğinin altını çizen Başkan Öz, “Hürriyet kazanılmış bir haktır ve ne pahasına olursa olsun korunmalıdır.” dedi. Başkan Öz, şunları söyledi:

“Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarıyla yükselişe geçen ve kabuğunu kıran Türkiye, ortaya koyduğu milli projelerle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Yokluk, kan ve gözyaşı ile kurulan Cumhuriyetimiz bugün kalkınmanın altın sayfalarını yaşamaktadır. Elbette yapılanları yeterli bulmuyoruz ve dahası için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküp doğalgaz miktarının artacağına da Akdeniz’den benzeri müjdelerin geleceğine de inancımız tamdır. Libya ve Dağlık Karabağ’da savaşın seyrini değiştirerek dosta güven düşmana korku veren İHA ve SİHA gibi yeni silahlar, TOGG gibi ileri teknolojiyle donatılmış araçlar, Kanal İstanbul gibi dahice projelerle 2023 hedeflerine yürüyen Türkiye Cumhuriyeti, yüz yıl sonra yeniden sahneye konulan karalama kampanyası ve algı operasyonlarıyla da savaşarak hürriyetini ve şerefini korumaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünü kutluyor, bu yolda canını seve seve veren şehit ve gazilerimizi derin bir saygıyla selamlıyor, minnet ve rahmetle anıyorum.”

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