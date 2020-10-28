ETSO Başkanı Yücelik’ten 29 Ekim mesajı; “Cumhuriyet, destansı bir mücadele ve inancın kazanımıdır”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhuriyetin ilanının 97’nci yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda; Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Anadolu halkının olağanüstü gayreti ve fedakârlığıyla başlattığı destansı bir mücadele ve inancın kazanımı olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kazanımlarının Türk milletinin vazgeçemeyeceği değerler olduğunu ifade eden Başkan Yücelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Milletimizin bu topraklardaki birlikteliği ve yaşama arzusu dünyadaki hiçbir ulusa benzemez. Asil milletimizin tarih boyunca bu uğurda verdiği mücadeleler, çektiği acılar ve ödediği bedeller bunun en güzel ispatıdır” dedi.

Yücelik, ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ilkesiyle hareket eden Türk ulusunun, Atatürk’ün önderliğinde kurduğu Cumhuriyetin temellerinde, yüzbinlerce şehidin, gazinin canı, kanı ve hakkı olduğunu belirterek şunları söyledi; “Dün atalarımızın savunduğu bu toprakları gelecekte de gençlerimiz kanı ve canı pahasına savunacaktır. Cumhuriyetin tüm kuşakları, bu görevin bilinci içinde kendilerine bırakılan emaneti daima koruyacaklardır. Bundan 97 yıl önce bağımsızlığımızın temellerini atan ruh ve karakterin bugün de dimdik ayakta olduğunu görmek geleceğimiz adına bizleri umutlandırıyor, onur ve gurur veriyor. Bu vesileyle, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere; her karış toprağı kanla sulanmış bu vatan için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum.”

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