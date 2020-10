Aydemir TBMM’de 2021 Bütçesini değerlendirdi Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız Dünyanın gıpta ettiği bir lider’ Aydemir: ‘Türkiye zirveye yürüyor’

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız. İtimat telkin eden hâliyle sadece Türkiye zemininde değil, bütün dünyada gözlerin yöneldiği ve hakikaten müşfik, şefkatli bir yaklaşımın geleceğine beklentiyle odaklanıldığı bir isimdir. ‘ dedi.

2021 Bütçe Görüşmeleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyon üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Bütçenin ilk günkü oturumunda söz alarak değerlendirmelerde bulundu. Aydemir, ‘Biz, Allah’ın izniyle, milletimizin huzuru için yapılması gerekenleri yapıyoruz, sonuna kadar da yapacağız. Bu bütçe de bütünüyle bunları havidir, bunları içermektedir. ‘ vurgusunda bulundu.

Kösoğlu, Eseyan ve Durmuş’u Anma

Konuşmasının giriş bölümüne, geçilen hafta yaşamını yitiren AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, 10 ekim 2013’te hakka yürüyen MHP eski Milletvekili Nevzat Kösoğlu ve hafta başında ahirete uğurlanan Sağlık eski Bakanlarından Osman Durmuş’u anarak başlayan Milletvekili Aydemir, ‘

Bir büyük vatansever Markar Esayan Aramızdaydı, geçtiğimiz yıl buradaydı. Hakikaten bulunduğu her yere hakkı, adaleti inşa etmeye gayret eden bir vatanseverdi o. Tıpkı Garo Paylan gibi o da Ermeni menşeli, Ermeni kökenli bir Türk’tü, yakın zamanda kaybettik, minnetle anacağız ve millet kavramını, millet mefhumunu onun tarifiyle hep hatırlayacağız. Onun tarifinde ırk bağlamına asla yer yoktu. Şimdi burada demokrasiden, adaletten, güvenlikçi politikalardan söz edip, arka planında ırkçı anlayışı zemine yaymaya çalışanlara inat o, millet kavramını bütün bir milleti her rengiyle bir bütün olarak gören isimdi. Dolayısıyla ilanihaye onu hatırlayacağız, minnetle anacağız. Arkadaşımızdı, kardeşimizdi.’ dedi.

Kösoğlu’na Vefa

Milletvekili Aydemir, ‘Ve yine, millet kavramını tarif eden çok etkin ve otorite bir isim vardı, ekim ayında o da rahmete göçtü yaklaşık yedi yıl oldu, Nevzat Kösoğlu. Bir büyük vatanseverdi, o da milleti tarif ederken kültürel olgular üzerine çok esaslı tanımlar yapmış, onlarca eser vücuda

getirmiş ve hakşinas herkes tarafında kabul görmüş bir isimdi, Erzurum’u temsil etmişti, Erzurum eski Milletvekiliydi, onu da rahmet ve minnetle anıyoruz. Ve bugün, Osman Durmuş Bey’in vefatından da derin teessür duyduk. O da vatanımıza, milletimize hizmet etmişti. Kuvvetle muhtemel ki şu sıralarda o da hakşinas olmayan birtakım ithamlara muhatap olmuştu.’ kaydını düştü.

Zirvelere Yürüyen Türkiye İdeali

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumunu takdir ve gıpta ile takip ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Arkadaşlar bir şey özellikle vurgulamak istiyorum: 2015’ten beri milletvekiliyim. 6 tane bütçe yaptık 1 tane de geçici bütçemiz vardı, 7 bütçe oldu. Her bütçe de mutlaka ama mutlaka muhalif cenahın, “Bittik, öldük, yok olduk, bir dahaki yıla çıkamayız.” gibi bir yaklaşımına şahit olduk. Oysa yürüyüşümüz, kervanımız yani zirvelere yürüyen Türkiye ideali her geçen gün çok daha ileri mesafelere yürüyor. ‘dedi.

Zirvelere, Doruklara Giden Bir Ülkemiz Var

‘Zirvelere, doruklara giden bir ülkemiz var. ‘ takdimini yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, yakın zamanda Meclis Başkanımızla beraber Azerbaycan’a gittim, Orada, Türkiye'nin hangi noktalara vardığını çok daha net, çok daha berrak bir şekilde görebiliyorsunuz. Sadece Azerbaycanlılarla muhatap olmadık; farklı kesimlerden, farklı kesitlerden, farklı ülkelerden isimlerle de görüştük biz. Hepsi gözünü Türkiye’ye dikmiş, Türkiye'nin yürüyüşüyle beraber alınan mesafede kendilerine pay sahipliği beklentisi içerisindeler. Yani şunu söylemek istiyorum: Bu bütçeler, hazırlanan bütçeler sadece Türkiye’de yaşayan insanlarımızın refahı için hazırlanmıyor, bütün dünyaya bir özel rota çiziyor. Rotanın adı “demokrasi”, rotanın adı “hakkı, adaleti üstün tutma rotası.” Daha önceki, buyurgan tavırlara, yukarıdan emredici “Yapacaksınız.” gibi yaklaşımlara “Evet efendim”ci tarzı berhava eden bütçeler yapılıyor. ‘ diye konuştu.

İçinde Bulunulan Şartlar

Görüşülen Bütçenin AK Parti döneminin 19, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde de 3’üncü bütçe olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘ bu 19’uncu bütçemiz, Allah nasip ederse bu da ülkemizin refahına ciddi katkı sağlayacaktır. Sadece güne bakarak mevcut hâli değerlendirmemek lazım. Süreç içerisinde, vetire içerisinde neler yaşanmış ve yaşananların bugün gelinen noktaya tesiri nedir, müspet ya da menfi, bunlara bakmak lazım. Bunlara bakmazsanız “2023 hedefleri” gibi, böyle, habire bir ezber terennüm edersiniz burada. Evet, 2023 hedeflerimiz, üzerinde tahakkuk edecekti ancak iktisatçılar bilir, ara ara ben de burada not düştüm, bu zeminde “ceteris paribus”, şartlar aynı kalmak kaydıyla. Şartlar aynı mı kaldı? Hayır. Her gün bir başka hercümerç içerisine düştük. ‘ dedi.

Türkiye’ye Kurulan Tuzaklar

Milletvekili Aydemir, ‘Altını çiziyoruz ki bu ülkeye tuzak kuran envaitürlü kesimler, kesitler var. Kaldı ki tuzak kuranlar bunu çok aşikâr bir biçimde dillendirir hâle geldiler. Yani eskiden gene saklama gereği duyuyorlardı, şimdi onu da yapmıyorlar. Çünkü burada çok dirayetli bir liderliğin varlığını gördüler, artık mızrak çuvala sığmıyor diye onlar da farkına vardılar ve aşikâr etmeye başladılar. Ne söyledi, ABD Başkanı? “Kurlar üzerinden yöneldik.” dedi 2018 için, değil mi? Aynen bu hâl devam ediyor. Biraz önce 2023 dolar kuru hedefinden bahsedildi. Acaba bu çıkan, inmez mi? Biraz bekleyelim,

biraz sabır. Şundan emin olun: Türkiye’yi çok yetkin isimler yönetiyorlar, başta riyaset makamındaki Sayın Cumhurbaşkanımız. İtimat telkin eden hâliyle sadece Türkiye zemininde değil, bütün dünyada gözlerin yöneldiği ve hakikaten müşfik, şefkatli bir yaklaşımın geleceğine beklentiyle odaklanıldığı bir isimdir Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla burada kayda geçen, bütçede kayda geçen rakamlar sahicidir ve refahı artırıcı rakamlardır. ‘ ifadesini kullandı.

2002 2020 Dönemi Yatırımları

AK Parti ve Cumhur ittifakı dönemi yatırım ve reformlarına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bütçe Başkanlığımız bize göndermiş, sağ olsun. 20022020 dönemi icraatları: Sadece bir tanesini binlerce icraat var açsam, şurada hepimiz saatlerce konuşabiliriz o bir icraat üzerine. O kadar ki tafsilatı var, o kadar ki millet yüreğinde yer etmiş icraatlar. Bundan emin olacaksınız ve kendi zaviyenizden bakmayacaksınız. ‘ dedi.

‘Millete bir gidin bakın’

Muhalefetin yalnızca eleştiriye yönelmiş tavrını tenkit eden Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, sabahleyin, “sahibinin sesi” pozisyonundaki bir televizyona kendinizi yönlendirip oradan aldığınız bilgilerle buraya gelirseniz nakıs kalırsınız, noksan kalırsınız. Ben biliyorum beslendiğiniz kaynakları. O beslendiğiniz kaynaklar, sahici bilgiler vermiyorlar. Milletin içerisinde olun. Bakın, arkadaşlar, ara ara söyleniyor “Ya, millete bir gidin, bakın” vurgusunda bulundu

‘Milletle beraberiz’

Her daim milletle olduklarını, halkla beraber yan yana yürüdüklerine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Ne zaman ki Meclisten ayrılmışız, milletle beraber olmuşuz. Köylüyle beraberiz, esnafla beraberiz Ve biz bunları yaparken sadece 2 tane resim koyup, o 2 resmin üzerine kendi güzellememizi aktarmıyoruz. Tam tersi, video kayıtlarla bunları aktarıyoruz. ‘ hatırlatmasında bulundu.

‘Allah razı olsun, nidaları yükseliyor’

‘Çok net söylüyorum, dahasını istiyoruz, çok daha iyisini istiyoruz. “Bu millet her şeyin güzeline layıktır.” diyoruz ve böyle bir talebin içerisindeyiz. ‘ ifadesine yer veren Milletvekili Aydemir, Noksanımız yok mu? Elbette var. Cavit Bey dedi ki: “Ya, kardeşim, sizin hiçbir tane mi noksanınız yok? Hiçbirini mi sahiplenmezsiniz?” Biz söylüyoruz arkadaşlar, zaten noksanları izale için şu bütçeler yapılıyor, şu süreç yürünüyor .Peki, Allah aşkına, şu Hükûmetin, 19 yıldır şu AK yaklaşımın, şu ülkeye hiçbir tane mi faydalı icraatı yoktur? Bir tanesini söylemediniz bugüne kadar? Hakkı, adaleti üstün tutmak bu mudur? Bu mu sizin siyasetiniz? Her gün mugalata diyorum, altını çiziyorum, kafa karıştırmak Efendim, rakamları alt üst ederek, farklı zaviyelerden rakamları dillendirerek insanların kafasını karıştırmak siyaset değil. Bunun vatandaşta karşılığı yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz gidip görüyoruz. Çiftçinin hâlini biliyoruz, esnafın hâlini biliyoruz. Nereye yönelsek samimi söylüyorum Elbette dahasını isteyenler var, elbette ki. Biz de bunlara hak veriyoruz ancak her birinden Allah razı olsun, nidaları yükseliyor. ‘ diye konuştu.

‘Milletle her daim mülakiyiz’

Konuşmasında AK Parti’nin kurucu heyeti arasında bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Milletle her daim mülaki bir hâldeyiz. Sadece Erzurum’da mı? Hayır, Türkiye’nin her tarafında. Bir yere gittiğimizde mutlaka ama mutlaka yörenin esnafıyla, çiftçisiyle görüşmeye azami özen gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzı bu. Bunu yaparken çok daha sahici notlar alabiliyoruz. Siz, sizden olanlara yöneldiğiniz için hâliyle Beni bağışlayın amiyane bir ifade olacak ama benzetme kabilinden söylüyorum. Körler, sağırlar birbirini ağırlar pozisyonuna düşmemek lazım, sizi tenzih ediyorum. Yani, bizimki bütün cenahı ifade ederken. Biraz önce de söyledim, sabahleyin kalkıp yandaş bir medyaya gözünüzü dikip oradan beslenip gelince hâl böyle oluyor. Bunu yapmamak lazım. ‘ dedi.

Ak Dava Yaklaşımı

AK Partinin hizmet yaklaşımını İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un dizeleriyle tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Millî şairimizin AK davayı tarif eden bir dörtlüğü var. Diyor ki:

“Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz/ Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz/ Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da/Maziyi, fakat, yıkmaya kalkışma bu yolda.”Bizi tarif eden en esaslı dörtlüktür. Biz koşuyoruz, dünya koşuyor, biz de koşuyoruz. İşte, dünyanın şu pandemi sürecinde, salgın sürecinde geldiği noktayla, Türkiye’nin vardığı noktayı kıyasladığımız zaman çok esaslı bir yol aldığımızı da görmüş olacağız.’ ifadesini kullandı.

Muhalefete Tepki

Bütçe’de güvenlik için kaydedilen rakamları eleştiren Muhaliflere cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘

‘Önceki gün Hatay’da imansız 2 tane terörist, insanlarımızın hayatına, canına yöneldi. Neyle geldi bunlar oraya? Orada çok net bir biçimde Vali Bey izah etti, açıkladı ki bunlar uçarak gelmişler, uçarak. Bu terörist kitapsızlar uçarak gelmişler. Yani, herhangi bir araçla, yürümeyle değil, uçarak gelmişler. Şimdi, bunlar bunu yaparken şu söyleniyor “ Güvenlikçi politikalarla bir yere varılmaz.” Ne yapalım? Sükût edelim,çekilelim kenara. PKK mesafe alsın, DEAŞ mesafe alsın. Bütün kitapsızların önü açılsın, bütün vatan hainleri mesafe alsın. Böyle bir şey yok arkadaşlar.’ vurgusunu paylaştı.

‘Milletimizin huzuru için yapılması gerekenleri yapıyoruz’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasının sön bölümünde bütçenin amaçlarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘ Biz, Allah’ın izniyle, milletimizin huzuru için yapılması gerekenleri yapıyoruz, sonuna kadar da yapacağız. Bu bütçe de bütünüyle bunları havidir, bunları içermektedir. Bütün mugalatalara, bütün kafa karıştırmalarına rağmen hakikati dillendirdiğinizde bizim milletimizin, Türk milletinin esaslı bir hususiyetidir, iyi ile kötüyü tefrikte çok özel bir miyarı vardır, ölçüsü vardır. O yüzdendir ki, on dokuz yıldır iktidarda olan bir AK Parti var ve samimi söylüyorum, ben sahayı çok iyi gözlemlerim, şunu bilin: 2023 yılında çok daha net, çok daha açık puanlarla yeniden beş yıllık iktidar olacak yani 2023’ten sonraki durumu Allah ömür verirse inşallah. Kimse hülya görmesin, kimse böyle renkli rüyalara dalmasın. Bütçemiz hayır, uğur getirecek vatanımıza, milletimize. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. ‘ dedi.

