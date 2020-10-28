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Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’dan Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’dan Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Yaşar; "Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in(S.A.V.) doğduğu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Doğumu ile insanlık tarihinin akışını değiştiren Peygamberimizin tebliğ ettiği ilahi mesajlar insanlık üzerindeki cehalet bulutlarını dağıtmıştır. Peygamberimizin hayatını okumaya ve anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, zarafetine, izzet ve keremine, her biri ayrı bir hakikat taşıyan sözlerine kısacası onun rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gecede, Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden ve gönüllere umutla huzuru dolduran o yüce rahmetinden hepimizin faydalanmasını dilerim.
Bu mübarek gecenin huzura ve refaha vesile olmasını diliyor; başta Çatlı hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandil’ini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97. Yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında, ‘’Türkiye Cumhuriyeti bugün laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olmanın sağladığı güçle çağdaş dünyada yerini alan, milletimizin fazlasıyla layık olduğu parlaklıkta bir geleceğe doğru hızla yol almaktadır. Her ne kadar bu ilerleyişimize zaman zaman kirli yüzünü gösteren çeşitli şer odakları engel olmaya çalışsa da, bu kötü emellerine tarihte hiç ulaşamadılar ve bundan sonrada ulaşamayacaklardır.
Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.” dedi.

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