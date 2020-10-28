Erzurum Valisi Okay Memiş’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı "Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında, “29 Ekim, tarihi şan ve şerefle dolu yüce milletimizin, Aziz Şehitlerimizin kanlarıyla ve milletimizin büyük fedakârlıklarla düşmana karşı vermiş olduğu destansı ve onurlu mücadelesini tamamladıktan sonra, bir fazilet ve erdem yönetimi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümüdür.

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Kurtuluş Savaşı zaferle sonlandıktan sonra yeni bir yönetim şekli belirlendi. Şanlı tarihimizde nice devletler kurmuş olan ecdadımızın onurlu mücadele sonucu 97 yıl önce yeniden bir şahlanış ve zaferle kurmuş olduğu yeni ve genç yönetimin adıdır, Cumhuriyet. Yüce Türk Milletinin bağımsızlığını ilan ederek, millet olma, birlik ve beraber olma bilincinin bayramıdır, Cumhuriyet.” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 tarihli oturumunda anayasa değişikliği kararı alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edildi. Aynı oturumda ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün seçildiğini belirten Vali Memiş, “Bugün, Milletçe Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla Cumhuriyetin temellerinin atıldığı illerin başında gelen dadaşlar diyarı Erzurum’da gururla kutlamanın sevinci içindeyiz.

Devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için her daim devletinin yanında olan mülki İslam’ın kilidi, kadim şehir Erzurum’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, engin öngörüsüyle daha cumhuriyet idaresi kurulmasından yıllar önce, çalışma arkadaşlarından Mazhar Müfit KANSU’ ya “ Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır” müjdesini vermiş ve bu müjde 29 Ekim 1923’de büyük bir kabul ve coşkuyla gerçekleşmiştir. ‘‘Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak. Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk milleti; dili, dini, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele, gönül gönüle güçlü biçimde yürüyecektir.’’ Ve yürümeye, tarihi şan ve şerefle dolu Yüce Milletimizin varlığıyla, birlik ve dirlik içinde ilelebet devam edecektir.

29 Ekim; çağdaş anlamda bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu, ulusun kenetlenerek vatan mücadelesi sonunda kazanılmış eşsiz bir zaferdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Sözlerinden bizlere düşen görev; Cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak, kollamak, yaşatmaktır. Bu zaferi bizlere miras bırakan başta Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve ecdadımızı minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve asil silah arkadaşları ile Aziz Şehit ve Gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor, bu büyük bayramımızın coşkusu ve heyecanı içinde tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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