Eker: “Büyük Türk Milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegâne biçimi Cumhuriyettir”

Olur ilçesi Kaymakamı İlker Eker “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

Kaymakam Eker, “Asırlar boyunca bağımsız olarak yaşamış yüce Türk Milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 97. Yıldönümünü hep birlikte kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz.

Yakın tarihimiz açık bir şekilde göstermiştir ki, Büyük Türk Milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegâne biçimi Cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra büyük fedakârlık ve mücadele ile kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki, bugün haklı olarak tam bağımsız bir şekilde büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir.

Cumhuriyetimizin değerleri, aradan geçen 96 yılda necip milletimiz tarafından geri dönülmez bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugün ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu, zengin insan kaynağı ve müteşebbis insan kaynağı ile uluslararası alanda giderek daha saygın bir konum kazanmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.