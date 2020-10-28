Cumhuriyetin 97. yıl dönüm etkinlikleri çelenk sunumuyla başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü etkinlikleri ülke genelinde olduğu gibi Erzurum Pasinler’de de coşkuyla kutlanmaya başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından çelenkler konuldu. Çelenk konulmasının ardından başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü coşkuyla kutlanması için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirten Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, "Cumhuriyet Bayramı törenlerinin bugün itibariyle saat 13.00’da başladı, 29 Ekim günü saat 24.00’e kadar kutlamalar sürecek. Yarın saat 10’da Cumhuriyet Caddesinde kutlamalar devam edecek, törenlere tüm Pasinlerli vatandaşları davet ediyoruz" dedi.

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