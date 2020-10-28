Erzurum İl Müftülüğü Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri kapsamında Yakutiye Kent Meydanında öncelikli çocuklar olmak üzere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan vatandaşlara hediyeler dağıttı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınlarından oluşan hediyeler çocuklara öncelik verilerek dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlidi Nebi haftası kapsamında bir tema belirler ve bu çerçevede bir çok faaliyet gerçekleştirilir. 2020 Yılı Mevlidi Nebi Haftasının ana teması olarak ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda özellikle pandemi döneminde bir farkındalık oluşturması amacıyla maske mesafe ve hijyen kurallarına riayet eden başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımıza Kur’anı Kerim ve çeşitli yayınlardan oluşan hediyelerimizi dağıtacağız. Bu vesile ile tüm kardeşlerimin haftasını tebrik ediyorum hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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