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Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde Mevlid-i Nebi haftası etkinliği

İHA

Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde "Mevlid Kandili" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde Mevlid-i Nebi haftası etkinliği

Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde "Mevlid Kandili" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Erzurum Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büro Koordinatörlüğü işbirliğiyle Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde düzenlenen etkinliğe Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın eşi Hülya Sunar, İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın eşi Makbule Yıldırım, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Cevat Çimen, Aile ve Dini Rehberlik Büro Koordinatörü Nuran Bayrak ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.
Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl Mevlidi Nebi Haftasında 'Hazreti Peygamberimiz ve Çocuk' temasının işlendiğini hatırlattı.
Peygamberimizin çocuklara çok önem verdiğini belirten Akbulut, ‘’3 yıldır Mevlidi Nebi Haftasını kutluyoruz. Peygamber Efendimizin doğumu Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. Günü yani Miladi takvime göre bu sene 28 Ekim Çarşamba gününe denk geldi. Peygamberimizin doğduğu haftayı Mevlidi Nebi Haftası olarak kutluyoruz. Peygamberimiz insanlığın kurtuluşudur. Başka peygamber gönderilmeyecektir. Efendimiz kıyamete kadar bu ümmetin peygamberidir. Müslümanlar peygamberimizin örnekliğini, onun insanlığa vermek istediği mesaj, soluğu, heyecanı hiçbir zaman yitirmemelidir. Eğitim Hayatımıza çok önem verelim, Peygamberimizi çok iyi tanıyalım, merhametli ve adaletli olalım. Peygamberimiz sadece kendi çocuklarına değil, bütün çocuklara merhametli davranırdı, kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden bir duyarlı bir peygamberin ümmetiyiz, her konuda onu örnek almalıyız" dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek, Mevlit Kandilinin tüm islam alemine hayırlar getirmesini diledi. Konuşmaların ardından Nene Hatun Çocuk Evleri sitesinde çalışan din görevlileri Mine Aydın ve Betül Aydın tarafından organize edilen programda, çocukların seslendirdiği ilahilere yer verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocuklara Palandöken Belediyesi tarafından maske dağıtıldı. Öte yandan Mevlidi Nebi haftası dolayısıyla Nene Hatun Çocuk evleri Sitesinde kalan çocuklar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş’ı ziyaret ederek, Mevlit Kandilini kutladılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlbaş, çocukların mili ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi noktasında yapılan etkinlere önem verdiklerini söyledi.

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