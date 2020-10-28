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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘Rahmete sırt dönenlerin sonu hüsrandır’

İHA

Aydemir: ‘Rahmete sırt dönenlerin sonu hüsrandır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Hazreti Peygamberi Ebu Cehilce anlayanların sonu hep hüsran olmuştur, bundan böyle de öyle olacaktır. O’nun rahmet mesajlarını idrak edemeyenlerin insanlıktan da nasibi yoktur. ‘ dedi.
Hazreti Peygamberin Ufkunda Birleşmek
İslam Coğrafyasının, Allah Resulünün cihana taşıdığı Adalet, Vahdet, Tevhit ve Hak mesajından uzaklaştıkça, kan ve gözyaşına büründüğü, birlik ve dirlikten uzaklaştığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘inananların görevi Hazreti Peygamberin ufkunda birleşmek, Onun alemlere rahmet olarak tebliğ ettiği ilkeleri insanlıkla yeniden paylaşmaktır. ‘ kaydını düştü.
Sorumluluğumuz
Asrın idrakine İslam’ı söyletme ve belletmenin tüm inananların sorumluluğu olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Akif’imizin; ‘Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep/Medyûn ona cem'iyyeti, medyûn ona ferdi/Medyûndur o ma'sûma bütün bir beşeriyyet/Yâ Rab, bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret’ dizelerindeki takdimiyle Hz. Peygamberimizin tebliğine sahip çıkmak ve O’nun insanlığa getirdiği hoşgörü, rahmet ve sevgi mesajlarını her zemin ve zamanda yaşayarak anlatmak biz Müslümanların varoluş sebep ve vazifesidir. ‘ dedi.
Akifçe Niyaz
Milletvekili Aydemir, mesajının son bölümünde, ‘İslam Dünyasının, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin cihana teşrifini ifade eden Mevlid Kandilini tebrik ediyor, manevi coşkuyu paylaşıyor, yine Akifimizin, Allah için, ey Nebiyyi mâsûm/İslâm'ı bırakma böyle bîkes/ İslâm'ı bırakma böyle mazlum. ‘ niyazını yineliyoruz. ‘ vurgusunda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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