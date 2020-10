Aydemir: ‘Devlet, bizim için kutsaldır’ Aydemir: ‘Devletimiz mübarektir’ Aydemir: ‘Devlete karşı duranın karşısında dururuz’

AK Parti Milletvekili Aydemir, ‘Biz, devleti tebcil ediyoruz, devleti yüceltiyoruz, devlet için şehit oluyoruz, kan, can veriyoruz çünkü devlet bizim için hakikaten kutsaldır, değerlidir ama devlet, insanını ezen değil; insanını yücelten, insanının hakkını, hukukunu koruyan, gözeten devlet. ‘ dedi.

Aydemir’den Bütçe Değerlendirmesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alarak 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Aydemir, “Kamu Denetçiliği Kurumu, bizi ifade eden, "devlet" kavramının altını dolduran bir kurumdur; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesinin tam da kurumsallaşmış hâlidir. ‘ kaydını düştü.

Sayın Şentop’a minnettarız’

Konuşmasının başında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çalışmalarına minnettar olduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Meclis Başkanımız, seçildiği günden bu yana, vukufiyetiyle hakikaten hem milleti hem milletvekillerini temsilde çok etkin, çok yetkin bir pozisyon aldı; kendisine minnettarız. Bize yansıyan, milletvekillerine yansıyan, bire bir bizim hayatımızı kolaylaştıran icraatları oldu. Kendisi sunumunda ifade etti, ben de bunlara özellikle teşekkür ediyorum. Hele hele bize şu salonda böyle bir çalışma imkânı temin ettiği için kendisine minnettarım.’ dedi.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’

Kamu Denetçiliği Kurumunu, ‘Bizi ifade eden, "devlet" kavramının altını dolduran bir kurumdur bu; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadesinin tam da kurumsallaşmış hâlidir.’ İfadeleriyle tarif eden Milletvekili Aydemir, devlete yönelik ithamlara sert tepki verdi.

Aydemir: ‘Biz devleti tebcil ediyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Biz, evet, devleti tebcil ediyoruz, devleti yüceltiyoruz, devlet için şehit oluyoruz, kan, can veriyoruz çünkü devlet bizim için hakikaten kutsaldır, değerlidir ama devlet, insanını ezen değil; insanını yücelten, insanının hakkını, hukukunu koruyan, gözeten devlet. Devlet asla ve kata insan kaçırmaz, hele Türk devleti tarihî seyir içerisinde bu neviden bir haksızlığın altına hiç imza atmamıştır, yoktur çünkü bizi tarif eden en esaslı kavram "ahlak" kavramıdır. Ahlaklı bir yapımız var ve o yapıyı bütün zemine inşa etmişiz, yansıtmışız. Öyle olunca ve hususen "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." felsefesine iman edince bu neviden ithamlar, hakikaten, bir büyük bühtan, bir büyük haksızlık. ‘ diye konuştu.

Aydemir’den Suriye, Lübnan Ve Irak Örneği

Milletvekili Aydemir, ‘Münferiden yaşanan hadiseler, yaşanmadı mı öncesinde filan? Evet, bireyler yapmıştır, bunları bireysellikten alıp bütün bir kurum, bütün bir devlet yapısına teşmil ederseniz onun altında hepimiz beraber kalırız. Devletimiz mübarektir. Devletimizin olmaması bizi hangi noktalara taşır, bunları Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta bire bir ayn el yakin hep beraber gözlemledik. ‘ dedi.

Devlet Kavramı

Devletin güçlü olmasının milletler için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Meclis Başkanımızla beraber geçtiğimiz hafta Azerbaycan'a gittik. Orada şahika bir hâl, Devlet Başkanıyla görüştük, Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştük. Sayın Aliyev'deki o öz güveni, şu anki cedel ortamında elde ettiği başarıyı gördüğümüzde, devletin muhkem olmasının, devletin konuşlandığı yerin sağlam olmasının ne kadar önemli olduğunu da bizzat böyle gözlemliyorsunuz. Öyleyse, beylik laf olsun diye bu öteden beri konuşuluyor "Yahu, devleti yüceltmeyelim..." Neyi yücelteceğiz kardeşim? Sonra "devlet" dediğiniz kavram ne, bir tarif edelim ya. Devlet ne? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız burada, devletin bir kurumunu temsil ediyor. Yani siz "devlet" ifadesiyle neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Lütfen bunlara sarahat, bir açıklık getirin. Eğer "Türkiye Cumhuriyeti devleti bütünüyle ilzam altında kalacak, suçlanacak." diyorsanız orada çok net bir biçimde sizin karşınızda dururuz.’ vurgusunu yaptı.

‘Ak Parti milletimizin tercihidir’

Komisyonda yer alan, muhalefete mensup bir Milletvekilinin, ‘Kanunların yüzde 96,4'ü AK Parti'den geliyor, AK Partili milletvekillerinden geliyor’ ifadesine cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Bundan doğal, bundan tabii bir şey olamaz ki. Bunu millet istemiş, millete yöneleceğiz, millete kendimizi anlatacağız "Biz, daha iyi kanun yaparız." diyeceğiz, ikna edeceğiz; milletten oy alacağız ve gelip burada kanunları yapacağız.’ dedi.

‘Nimet hâli: Ak parti iktidarının on sekiz yıllık serencamıdır’

Konuşmasında AK Parti’nin üslup ve siyasi anlayışına yer veren Milletvekili aydemir şunları söyledi; ‘

Samimi söylüyorum,: AK Partianlayışı demokrasiyi en mütekâmil hâlde hayata yansıtan anlayıştır. Belediyelerin iktidarını görüyoruz. Bakın, benim hemşehrim; Erzurumlu, genç daha 20'li yaşlarda bir arkadaşımız belediye meclis üyesi. Bir belediye meclis üyesi olarak söz alıyor. 15 Temmuzla ilgili 15 Temmuzu zemmedecek şeyler söylüyor. Belediye başkanı pat diye mikrofonunu kapattı "Konuşturmuyorum." dedi. Biz, bunları görüyoruz. Yani o tarafa dönün bir bakın, arka taraf da var. Biz oradan görebiliyoruz. Bakın, buradan biz görüyoruz. Allah muhafaza, Allah bu anlayışa fırsat vermesin. Ben, ısrarla her seferinde söylüyorum: Bu anlayış fırsat bulursa, o, meşhur bir darbımesel var ya "Yağmurlu havada su vermezsiniz." diye; aynen böyle. Bunları yaşadık, gördük. Onun için, içinde bulunduğumuz nimet hâlini inkâr etmeyelim. Nimet hâli: AK Parti iktidarının on sekiz yıllık serencamıdır. Her sahada demokrasiyi hayata inşa etmişiz, yansıtmışız, her sahada.’

‘Bir Kavme Olan Kininiz Sizi Adaletten Alıkoymasın’ Ayeti Kerimesi

‘Noksanlarımızla konuşacağız. Bunları da ikmal edeceğiz, düzene koyacağız elbette ama hakkı teslim noktasında nekes davranmayacaksınız. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Abdüllatif Şener Bey bir ayeti kerimeden bahsetti: "Bir kavme olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın." amenna; Cenabı Hakk'ın bize tavsiyesi, bize emri. Bu hâl üzere olmamak lazım, zinhar! Daha önce yaşanmış herhangi bir sıkıntılı hâli bütün hayatınız boyunca düşmanlığa evirir, çevirir ve karşı tarafın yaptığı böyle çok latif, güzel hâlleri bile inkâr ederseniz bırakın inkârı tam tersi hâle sokup millete yansıtmaya çalışırsanız işte, bu ayetle taban tabana zıt düşersiniz. Bunun tarifi de şu oluyor: Kafir oluyor yani inkâr eden oluyor, gerçeğin üstünü örten oluyor. Cenabı hak, bu hâlden hepimizi uzak tutsun inşallah. Bunu özellikle söylüyorum. ‘ dedi.

Aydemir: ‘Ben kürt kardeşlerimin temsilcisiyim’

HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun; ‘HDP'ye düşman hukuku uygulanmaya çalışılıyor. ‘ sözlerine karşılık veren Milletvekili Aydemir, ‘Bir şey daha, bir arkadaşımız şunu söyledi, sevgili Erol Hocam: "HDP'ye düşman hukuku uygulanmaya çalışılıyor." dedi. Hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. HDP'ye kimse düşman hukuku uygulamıyor. Bizim yaptığımız ne biliyor musunuz? Bu ülkenin düşmanı, bir numaralı, özellikle Kürtlerin düşmanı ben temsilcisiyim Kürt kardeşlerimin imansız bir yapı var, bir kitapsız, bir vicdansız yapı var. Nedir o? PKK. PKK'ya dost pozisyonu alırsanız, siz, bu yapının düşmanı olursunuz. Bu kadar net arkadaşlar. Bakın, çocukları... Bugün, aynı şey Ermenistan'da yapılıyor. Ermenistan, Azerbaycan'da aynı katliamları yapıyor. Başkanımızla beraber gittik, gördük. Gönderdikleri füzelerle daha birkaç aylık çocukları katletmişler. PKK'nın uzantısı yahut da onların uzantısı PKK: Öyleyse onlara karşı çok net bir duruşumuz olacak. Eğer olursa, en azından bu kitapsızları kınarsak... Bakın, dün burada yine söyledim ben, uçarak gelip eylem yapmaya çalışıyorlar. İnsanlarımızın canına, kanına, hayatına kast ediyor bu kitapsızlar. Siz, bunlara karşı net bir duruş sergilerseniz bu cenahtan da size karşı asla ve kata düşmanca bir hâl sâdır olmaz. Bireysel olarak zaten böyle bir hâlimiz yok ama kurumsal ifadeler, kurumsal izahlar işi bu noktaya getiriyor ve sureti haktan gözükmek, ben görüyorum yani. Bir ara söylemiştim, "Kuşla şivan edip kurtla yemek" anlamına geliyor ki HDP'nin tutumu hep bu hâldedir, buradan uzak durmak lazım. Böyle olursa hem kardeşlik iklimi çok daha yeşerik olacak, barış bütün bir zemine yayılacak ve "düşman" gibi bir kavramı da zihnimize asla getirmeyeceğiz. ‘ ifadelerini kullandı.

Siyasette Pozitif Yaklaşım

Siyasette pozitif yaklaşımın faydayı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Biz, hep pozitif kavramları kullandık siyaset yaptığımız süre içerisinde bakın, kurulduğumuz günden bugüne hep müspet yaklaşımımız. Ne demişiz? "Aydınlığa açık." demişiz. Remzimiz akı ifade ediyor ve bunu vatandaşa izah ederken de hiç zorluk çekmiyoruz. İnsanlarımız bizim anlatımımızı çok net, çok açık bir biçimde anlıyor ve bize her vesileye yöneldiğimizde hak veriyorlar. Efendim, dün burada yine bir not düşmüştüm. Eğer, sabahleyin yandaş bir medyaya yönelir buraya gelirseniz tabii ki beni anlamazsınız. Lütfen, bir de karşı tarafa bakalım. "Empati" diyorlar ya, o kavram da böyle bir sulandı. Böyle yaparsak çok daha lezzet iklimi oluşur.’ diye konuştu.

Milletvekili Aydemir, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu 2021 bütçelerinin hayırlı olması niyazında bulunarak, ‘Bütçelerimiz hayır, uğur getirsin inşallah, bereketli olsun.’ dedi.

