Aydemir: ‘Cumhuriyet, istiklal ahdidir’ Aydemir: ‘Devlet - Millet el ele, Büyük Türkiye hedefine’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhuriyet; yüce milletimizin iffeti, milli irademizin haysiyeti, devletimizin izzeti, mübarek ecdadın kıta kıta küresel idrake kaydettiği fazileti, Çanakkale, Aziziye ruhunun en bariz ifadesidir. İla’yı kelimetullah için ‘devlet ebed müddet’ diyen şühedanın eseridir. ‘ dedi.

‘Türk milleti dualı millettir’

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet, Milli Şairimiz Akifimizin, ‘Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar/O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar’ berceste ifadesiyle tarif ettiği milli duruşun, ecdadın cihana adalet ve şefkat dağıtma kararlılığının, İslamın kılıcı olan, Hz. Peygamberin duasına mazhar olmuş yüce milletimizin tarihe düştüğü tarifi ve benliğini ifade eden kaydıdır’ mesajını verdi.

‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet, küresel tarihe Destanlar yazan Millet olarak damga vurmuş Yüce Türk Milletimizin; ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak/ O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak/O benimdir, o benim milletimindir ancak’ ahdidir.’ notunu düştü.

Alparslanların, Fatihlerin Mührü

Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet, İlhamını Kuran’dan alan, vicdanını adaletin ördüğü, yüreğini ‘Tek Devlet, Tek Millet, Tek vatan ve Tek Bayrak’ imanıyla donatmış; çağlar açıp, çağlar kapatan Gazi Alparslanların, Osman Gazilerin, Fatihlerin evlatlarınca tarihe kaydedilmiş Türk Milleti mührüdür’ tasvirini yaptı.

Devlet Millet Bütünlüğü

Cumhuriyeti devlet millet dayanışma ve bütünlüğü olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz millet devlet bütünleşmesini insanlık tarihine bir derin ve yaşam ilkesi olarak sunmuş, bu doğru üzerinde asırlara hakim olmuş bir yüce Milletiz. Devletin milleti için var olduğu, milletin de devletinin dirliği eberdi sürsün anlayışıyla can da dahil her türlü fedayı samimi bir biçimde ortaya koyduğu bir Milletiz. Bizden olmayanların bizi anlamaları belki o sebeple mümkün olmuyor. ‘ kaydına yer verdi

Büyük Ve Güçlü Türkiye İdeali

Türkiye’nin her alanda, emin, kararlı ve güçlü bir şekilde hedeflerine yürüdüğünü kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘ Devlet Millet el ele, gönül gönüle yürüyor. Ardahan’dan Edirne’ye, Erzurum’dan Zonguldak’a Büyük ve Güçlü Türkiye idealiyle yürüyor. İnşallah bu çağlara yürüyüş ilelebet sürecektir. Bu manada, 97’inci yıldönümünü idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde, yüce milletimizin milli coşkusunu yürekten paylaşıyor, Vatanımızın bütünlüğü, Milletimizin birlik ve beraberliği, Devletimizin dirliğinin sonsuza dek sürmesi niyazıyla, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.