Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikat töreni

Erzurum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kapsamında tebrikat töreni düzenlendi.

Erzurum Valiliği’nde düzenlenen törende Vali Okay Memiş ve eşi Sibel İnci Memiş, sırayla protokol üyelerinin tebrikini kabul etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapıldı.

Törenin ardından konuşma yapan Vali Okay Memiş, “Pandemi nedeniyle coşkumuzu şehir meydanında milletimizle paylaşamasak da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak nitelendirdiği, şanlı tarihimizin dönüm noktası Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci yılını kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu yüreklerimizde hissediyoruz. Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehadetleriyle vatanımızı emperyalist zihinlerden kurtaran aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 1. Dünya Savaşı’nda vatanımız emperyalist devletler tarafından işgal edilmiş, milletimizin varlığına, istiklaline kastedilmiş ve milletimiz bu topraklardan sökülüp atılmak istenmiştir. Yüzyıllar boyunca mazlumun umudu, zalimin korkulu rüyası olan aziz milletimiz karakterine uygun olanı yapmış, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde İstiklal savaşını vermiş ve esareti kabul etmediğini, vatanını sömürgecilere teslim etmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı bağımsızlık savaşımızın yol haritası Erzurum’da çizilmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri şehrimizde atılmıştır. Güzel şehrimiz, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuna giden yolda bir kilit taşı olan Erzurum Kongresi’nde de ev sahipliği yapmıştır. Erzurum Kongresi’nde; Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği, Milli iradenin hâkim kılınacağı, Manda ve himayenin kabul edilmeyeceği, her türlü işgal ve müdahaleye karşı topyekün karşı konulacağı kararları alınmıştır. Bu yönüyle Erzurum; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temellerinin atıldığı yer, Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nin aşılmaz kalesi olmuştur. Bir bütün olarak milletimiz; Kurtuluş Savaşı’nda tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazarak istiklal ve istikbal mücadelesini kazanmış ve Anadolu’yu işgal ve talan etmek isteyen müstemlekeciler geldikleri gibi gitmişleridir. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayırlı bir ömür diliyorum. Aziz Türk Milletinin ve saygı değer Erzurumlu Dadaşların Cumhuriyet Bayramı’nı tekrar kutluyor; nice güzel bayramlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş ve protokol üyeleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama pastası kesilerek davetlilere ikram edildi.

Törene, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, adli teşkilat, kurum ve kuruluşların amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

