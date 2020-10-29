BB Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan mavibeyazlılar, bugün hava yoluyla İstanbul’a geçerek kampa girecek.
Fatih Karagümrük BB Erzurumspor mücadelesi yarın saat 20.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.
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