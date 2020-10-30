Aziziye Belediyesi bir ilke daha imza attı Sıfır atık belgesini ilk alan belediye aziziye Başkan Orhan; Hedef tüketimin az, mutluluğun çok olduğu sıfır atık

Aziziye Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilmesi ve en aza indirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ne 2018 yılında dahil oldu. Kamu kurumları için örnek teşkil edecek çalışmalar yapan Aziziye Belediyesi, iki yılda kurduğu sıfır atık sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan Erzurum İlindeki ilk Belediye oldu.

Belediye binasındaki tüm çöp kutularının kaldırılması, atıkların geri dönüşüme uygun şekilde ayrıştırılması, personel eğitimleri ve projenin ilçe genelinde uygulanabilirliği için bilinçlendirme faaliyetlerini kapsayan sıfır atık çalışmaları sınırlarını genişleterek devam edecek. Kurumda yürütülen başarılı politikanın ilçe içinde de uygulanması, hane halklarının çöplerini sıfır atık sitemine göre ayrıştırması için çalışmalar devam ediyor.

İlçe Geneline Mobil Atık Getirme Merkezleri Konuldu

Aziziye Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması için 2018 yılında dahil olduğu “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediliyor. Aziziye’nin farklı mahallelerinde üç ayrı noktaya konumlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezleri’nde Küçük elektronik eşyalar, kağıt, karton, kitap, gazete, plastik atıklar, metal atıklar, cam atıklar ve atık piller amacına uygun şekilde toplanabilecek. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan “Atıkların geri dönüşüme uygun şekilde ayrıştırılması, personel eğitimleri ve projenin ilçe genelinde uygulanabilirliği için attığımız adımlara yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma geri dönüşümdür. Biz de bu noktada Aziziye Belediyesi olarak temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Aziziye için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, israfın önüne geçilip maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması için el ele verip ilçemiz sakinleriyle bu harekette başarılı olacağız” dedi.

Başkan Orhan; Daha Yeşil Ve Daha Temiz Bir Aziziye İçin Çalışıyoruz

Son yıllarda cazibesi hızla artan ilçelerin başında gelen Aziziye’nin imarlaşma anlamında büyük mesafeler kat ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Orhan, bu durumun ilçenin daha yaşanabilir bir konuma gelmesinden kaynaklandığını dile getirdi. Daha temiz ve yeşil bir Aziziye için belediye olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Orhan, “Aziziyemizin en ücra noktasına kadar hizmetlerimizi götürmek için çalışıyoruz. Temizlik konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Bununla birlikte ilçenin yeşillendirilmesi anlamında da gayret gösteriyoruz” dedi.

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