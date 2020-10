İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Erzurum’da incelemelerde bulundu

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere şehrimize gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Tayyip Sabri Erdil’i Valimiz Sn. Okay Memiş, hava limanında protokol ile birlikte karşıladı.

Hava limanından Karayazı İlçesine giden İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Tayyip Sabri Erdil, Kaymakam Abdulgani Mağ’dan ilçe hakkında bir brifing aldı.

Ardından kadınlar tarafından yöreye has dokunan kilim atölyelerini gezen Sn. Erdil, yine kadınlar tarafından Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan el işi göz nuru ürünleri inceledi.

Valimiz Sn. Okay Memiş ile birlikte ilçe merkezini gezen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sn. Tayyip Sabri Erdil, vatandaşlarla sohbet etti, esnaftan gelen talepleri dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.