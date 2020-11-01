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Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini açıkladı Milletvekili Aydemir: ‘Minnettarız’

İHA

Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini açıkladı Milletvekili Aydemir: ‘Minnettarız’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza Erzurum'da 194.3 milyon TL, Türkiye genelinde ise yaklaşık 39.2 milyar TL destek sağlandı. Minnettarız. ‘ dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, covid19’la mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Erzurum’da 118 bin 241 kişi/haneye 194.3 milyon TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milletvekili Aydemir, Sosyal Destek Programı FAZ 1 kapsamında 36 bin 804 kişiye 36 milyon 804 bin TL, FAZ 2 kapsamında 27 bin 61 kişiye 27 milyon 61 bin TL, FAZ 3 kapsamında 15 bin 792 kişiye 15 milyon 792 bin TL, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ programı düzeyinde 14 bin 734 haneye 14 milyon 734 bin TL tutarında destek verildiğini bildirdi.
Milletvekili Aydemir ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ kapsamında 12 bin 995 çalışana 61 milyon 994 bin 556 TL, ‘Nakdi Ücret Desteği’ Kapsamında 6 bin 538 çalışana 16 milyon 317 bin 278 TL, ‘İşsizlik Ödeneği’ kaydında 4 bin 317 kişiye 17 milyon 276 bin 844 TL, ‘Normalleşme Desteği’ düzeyinde 5 bin 525 kişiye 4 milyon 413 bin 259 TL tutarında destek ödemesi yapıldığını belirtti.
Milletvekili Aydemir, ‘Birlikte Başaracağız’ programı çerçevesinde Erzurum’da gerçekleştirilen destek ödemeleri toplamının 194 milyon 392 bin 937 TL’ye ulaştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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