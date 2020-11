Sığınmacılardan ER-VAK Başkanı Erdal Güzel’e vefa

Erzurum’da yaşayan sığınmacılardan bir grup ErVak Başkanı Erdal Güzel’i Vakıf binasında ziyaret ederek, uzun yıllardan beri kendilerine her konuda yardım ve desteklerinden dolayı şükranlarını dile getirdiler.

Ziyaret esnasında Erdal Güzel’e çiçek ve plaket sunan sığınmacılar, “baba” olarak gördükleri Güzel’in yardımsever kişiliği ve niyetli tutumuyla her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerini hiçbir zaman zorda bırakmadıklarını ifade ettiler.

Ülkelerindeki zor şartlardan dolayı Türkiye’ye geldiklerini söyleyen sığınmacılar bu topraklarda şefkati, kardeşliği ve insanlığı gördüklerini belirtip, Türkiye’yi ve Erzurum’u çok sevdiklerini söylediler.

Sığınmacıların bu erdemli davranışlarından dolayı son derece memnun olduğunu ve duygulandığını söyleyen Güzel, köklü bir medeniyetin evladı olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeğe gayret ettiğini ve sığınmacılara kucak açmasının Allah’ın bir lütfu olduğunu ve bu fırsatı iyi değerlendirmeğe gayret ettiğini söyleyerek, sığınmacıların kendisini ata ve baba olarak görmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu ve ömrü yettiğince bu görevi sürdüreceğini belirtti.

Güzel, kapısının ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara her zaman açık olduğunu ifade edip yaklaşımlarında din, mezhep, renk, cinsiyet ve ırk ayrımı göstermediğini vurguladı.

Sığınmacıların ziyareti, Güzel’e çiçek sunan 8 yaşındaki Afganistanlı Züleyha’nın İstiklâl Marşını okuması ile son buldu.

