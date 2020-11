Türkiye’nin Yeni Arama Kurtarma Derneği, TAMGA

Gönüllü hareketi olarak 2018 yılında faaliyete geçen Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği, ülke içinde teşkilatlanmayla eş zamanlı 14 Afrika ülkeleri ve 12 Türki Cumhuriyetlerinde temsilcilikler açarak kısa zaman içinde geniş bir kadroya ulaştı.

Çok kısa zamanda teşkilatlanma çalışmalarıyla arama kurtarma alanındaki yerini alan TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği hakkında geniş bir değerlendirme yapan Doğu Anadolu Bölge Başkanı Lokman Polat, “Çok güzel bir gönüllü hareketiyiz” dedi.

TAMGA Bölge Başkanı Lokman Polat aynı zamanda Sağlık Personeli

Kendisi de sağlık personeli olan Doğu Anadolu Bölge Başkanı Lokman Polat Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulans Ekibinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapıyor.

Derneğin tamamen gönüllülük esasına dayalı hizmet verdiğini dile getiren Polat, açıklamasında şunları söyledi;

“Her bir gönüllü üyemiz İnternet üzerinden veya şahsen başvuru formu doldurarak üyelik işlemini gerçekleştirebilir. Derneğimizi uluslar arası olup diğer arama kurtarma derneklerinden ve kuruluşlarından ayıran en büyük özelliği Hava Deniz Kara Arama kurtarma alanında da hizmet vermektedir.

2018 Genel Başkan Yağız Kızılkaya tarafından start verilmiş olup ve ilk oluşumların Afrika da 14 ülke olmakla beraber, Türkistan Moğolistan Tacikistan Özbekistan Azerbaycan gibi 12 Türki devletlerde teşkilatlanmayı başarmıştır.

Son 1 yıl içinde yurt genelinde oluşumlarını ve temsilciliklerini tamamlamaya yönelik girişimlerde bulunulmuş.

Erzurum Bölge Birimleri Eğitimlere Devam Ediyor

Yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede 20 ilde temsilciliklerini tamamlamıştır. 21. İl Erzurum olmuştur. Daha öncesinde de medikal biriminde olduğum derneğimizin Erzurum’da da faaliyet göstermesi için genel başkana yazılı bir teklif sundum. Ve 2 ay kadar önce tarafıma il temsilciliği görevi verilerek derneğimizin Erzurum birimlerini çok şükür 20 günde oluşturdum. Tamga önceliği gönüllülerden oluşup Takım. Ekip ve birlik şeklinde il birimini oluşturur. Bu birimler kişi sayısına göre oluşur ve her birinde sorumlu lider uzman temsilci rütbesi ile görev yapar. Takım 5 kişi Ekip 11 kişi Birlik 23 kişiden oluşur

Sırasıyla il bölge bölgeler diye sıralanır ancak. Genel başkanlığı oluşturmak için ve birlikler oluşturabilmek içinde 18 birime ihtiyaç vardır. Bunlar Doğa arama kurtarma Deniz Arama kurtarma Hava arama kurtarma LOJİSTİK İlk Eğitim Arge Ulaşım Medikal, Hukuk Harekat ve operasyon, Yurt dışı ve dış ilişkiler Mali ve idari işler Köpekli arama kurtarma Kurumsal iletişim basın ve sosyal medya Haberleşme Üniversite birimi Genel başkanlık birimidir.

Her üyemizin başvurusunda Sabıka kaydı Ehliyet Her ne ile ilgili olursa almış olduğu eğitim lisans ve sertifikalar istenir ve başvuru formu ve mülakat formu doldurulur. Değerlendirmesi il başkanı bölge başkanı tarafından yapılıp bölgelerden sorumlu başkan a sunulur ve uygun rütbe için genel başkanlığa gönderilir. Tamga gönüllüsü de hiç bir sertifika veya mesleki eğitim ilkyardım vs gibi eğitimler aranmaz. Fakat verilecek olan rütbe ve görev için bazı şartlar ı yerine getirmek mecburidir.

Örneğin Bir takım sorumlusu İlk Yardım eğitimi 1.2.3. Seviye arama kurtarma eğitimlerini almış olması gerekir ve sadece bunla kalmaz Derneğimizin eğitim için düzenlediği kamplara katılarak rütbesi için veya bir üst rütbe için yaklaşık 70 e yakın eğitimlerini alarak rütbesini hak eder ve görevini yasal olarak yapar. Her bir rütbenin alması gereken eğitimler vardır ve şarttır.

Eğitim kampı Ankara

Atandığım ilk görevimde başkanlığı görevinde araştırmalar yaparak belediye AFAD İl Sağlık Müdürlüğü 112 KKM başhekimliği ziyaretler planladım. İlk ziyaretimizi Erzurum AFAD İl Müdürlüğüne Sn Selahattin Karslı beye yaptık.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı’ya destekleri için teşekkürler

Derneğimiz hakkında istişarede bulunup ortaklaşa neler yapacağımızı konuştuk. Sonrasında afad tarafından düzenlenen eğitimlere tüm gönüllülerimizin katılım sözünü aldık Müdürlük alanı ve Dadaşkent’te bulunan yaklaşık 150 dönümlük yerlerinden bizede yer veren 5 konteynırı da kullanımımıza sunun sn Karslı başında olduğu kurumun da benzeri görevler yaptığından bizlere her imkânı sundu ve kapılarını sonuna kadar açtı.

AFAD ta yapılan ilk yardım eğitimi Seviye 2. ve 3. Seviye unsarag eğitimlerini de ortak yapma planımızı yaptık. Bu yerlerin temini ve eğitimler alanların kullanımı için Selahattin Müdürümüzle Valilik onayı ve izni için yazışma hazırlayıp hayata geçirmek için çalışmalar yapmaktayız.

Alacağımız alan da tüm üyelerimiz için eğitim alanları enkaz çalışmaları kamp alanları yaparak yurt içindeki tüm teşkilatlarımızın da Erzurum’a gelmesi burada eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak için çalışmaktayız.

İl Sağlık müdürlüğü eğitim birimi ile görüşme yapıp temel ilk yardım sertifikasını ücretsiz olarak tüm üyelerimize verilmesini talep ettik. Olumlu sonuçlanan görüşmemiz planlaması 21 er kişilik gruplar şeklinde ilerleyen günlerde duyuru yaparak üyelerimizin sertifika kimliklerini almalarını sağlayacağız. 02.10 tarihinde Erzurum Büyük Belediye Başkanı sn. Mehmet Sekmen beyefendi ile görüşmemizde kendisine derneğimizin oluşumların amaçlarını hedeflerini eğitim ve yapacağı operasyon ları hakkında bilgi verdik. Şehrimizin ve bölgemizin her türlü AFAD ve zor anında yanında olacağımızı belirttik. Ve eğitimlerimizin daha aktif olması için gönüllülerimizin daha güzel bir ortamda başvurularını yapıp il bazında oluşturduğumuz birimler imiz inde daha faydalı bir arada olması toplantılar yapabilmesi için kendilerinden diğer 20 il temsilciliklerine belediyelerce sağlanan yer alan ofis şeklinde talebimizi de ilettik. Temennimiz başkanımızın da Erzurum adına ülkemiz ve tüm TÜRK i devletler adına hizmet edecek derneğimizin yanında olması ve desteklerini esirgememesi yönündedir.

Amacı tüm Türk devletlerine hizmet zor zamanında yanında olmak ve varlığını Türk varlığına armağan etmiş olan derneğimiz geçen aylarda meydana gelen Giresun sel felaketinde bölgeye intikal etmiş enkaz su altı kayıp gibi arama kurtarma ve yardım faaliyetleri de bulunmuştu. İç İşleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU beyefendi nin taktirini almış başarımız için yanımızda olduklarını göstermişlerdir.

Tamamen milli duygular içinde olduğumuzu ülkemizin devletimizin her zor zamanında hizmet vermekten asla geri kalmayacağımızı bilmenizi isterim. Hiç bir üyemiz amirim iz başkanlarımız maddi çıkar ve destek almadan gönüllü olarak hizmettedir. Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar ve saldırılarda Azerbaycan’a ait topraklarda yaşayan insanlarımız için ve Azerbaycan devletinin yanında olduğumuzu ve oluşan göçük yaralanma kurtarma ve enkaz çalışmalarında her konuda hazır olarak beklediğimizi Ankara Azerbaycan büyük elçisi hazar İbrahim Beye dilekçe olarak sunduk.

Varlığımızın amacı tüm TÜRK coğrafyasına hizmet ve zor zamanlarında yanlarında olmaktır. Bu oluşumda Erzurum adına başta genel başkanım ve sorumlu tüm başkanlarım dahilinde memleketimize bir hizmet olmasını başarıp kısa zamanda İnternet üzerinden ve bizzat başvuru yaparak katılım sağlayan gönüllülerimiz sayısı 200 geçmiştir. Doğu Anadolu bölge başkanlığı dışında güneydoğu Anadolu da da temsilcilerin oluşumunu sağlayacak çalışmalar yapıp yaklaşık 10 ilimizi gönüllü ve takım ekip birlik sayılarına ulaşmalarını neredeyse sağlayıp aktif hale getirmeye başardık. Şahsım adına verilen bu kutsal görevi layıkı ile yapma derdindeyim. Yanımda olan yol arkadaşlarım ve gönüllülerimizin inancı desteği ve özverisi ile bu durumlara gelmeyi başardık. Hedefimiz daha çok kişi ile yurt içi yurt dışı Türk dünyasının yanında olmak yardım etmektir. Ben 16 yıllık meslek hayatımda son icraat ettiğim görevim ambulans helikopterde sağlık personeli olarak çoğu insanın hayatına tutunmasında rabbim in yardımı ve izni ile yardımcı oldum. Her zaman yaptığım işin hakkını vererek iş bilinci ve ahlakı ile her zorlukta işimi layıkı ile yapıp insanlığa faydalı olmaya çalıştım.

Buradan il ve bölgede bulunan mülki ve idari amirlerimizen ricam ve isteğim. Lütfen bizlerin daha verimli daha profesyonel ve daha etkin olmamız için memleketimiz için ülkemiz ve tüm TÜRK coğrafyasında görev yapabilmek adına yanımızda olduklarını göstermelerini ve desteklemelerini şahsım ve teşkilatımız adına rica ve arz ederim. Varlığımız TÜRK varlığına armağan olsun Son olarak bizleri fark ederek a maçlarımızı yaptıklarımızı yapacaklarımızı öğrenmek tanıtmak ve destek olmak için yaptığınız bu çalışma için şahsım ve tüm teşkilatlarımız adına sonsuz teşekkür ediyorum.”

