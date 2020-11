Geçmiş olsun İzmir Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İzmir’de meydana gelen depremin ardından bir mesaj yayımladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İzmir’de meydana gelen depremin ardından bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve milletimize en içten geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

“İzmir’de meydana gelen ve hasara yol açan depremde can kayıplarının ve çok sayıda yaralının olması Atatürk Üniversitesi ailesinde derin üzüntüye neden olmuştur” diyen Çomaklı, depremden etkilenen Atatürk Üniversiteli öğrencilerin ise danışmanlarıyla iletişim kurmaları halinde gerekli kolaylığın sağlanacağını belirtti.

İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında Ege denizinde meydana gelen ve başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesini etkileyen deprem felaketini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini ifade eden Çomaklı: “Oldukça şiddetli hissedilen depremde ne yazık ki can kayıpları da yaşanmış olup, birçok vatandaşımız da yaralanmıştır. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da en içten geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, yaraların en kısa zamanda sarılmasını ve böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

