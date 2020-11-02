Palandöken’e kar yağdı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezine yılın ilk karı düştü.
Dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Sabah uyandıklarında Palandöken dağının zirvesinin beyaza büründüğünü gören Erzurumlular büyük bir sürpriz yaşadı.
Kar yağışı ile birlikte kent genelinde sis etkili olurken, bir yandan da Palandöken Kayak Merkezinde kış sezonu hazırlıklarının devam ettiği gözlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.