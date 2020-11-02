BB Erzurumspor’un kupa mesaisi

BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupasında karşılaşacağı Karbel Karaköprü Belediye maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp Tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde hazırlıklarını sürdüren mavibeyazlılar, yarın saat 18.00'de Karbel Karaköprü Belediye ile Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak. Antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Teknik Direktör Özdilek’in bu maçta ligde forma giyemeyen oyunculara şans vermesi bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.