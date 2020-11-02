Zirveye Türkiye-Azerbaycan bayrağını astılar

Erzurum Yürüyüş Grubu üyeleri, Anadolu’nun zirvesi Sultan Sekisi Tepesi’ne Türk ve Azerbaycan Bayraklarını dikti.

Türkiye’de Anadolu’nun zirvesi olarak bilinen Erzurum Palandöken Dağı Ejder 3200 tepesi bu kez veteran dağcıları ağırladı. Aynı zamanda DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu üyeleri olan Erzurum Yürüyüş ekibi dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak için Sultan Sekisi zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. DSİ Palandöken Masterlar Koşu grubu üyelerinin katıldığı etkinlik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) İl Temsilciliği tarafından organize edildi. Erzurum Yürüyüş Grubu üyeleri oldukça başarılı bir tırmanışın ardından ulaştıkları Sultan Sekisi’ne Türk ve Azerbaycan Bayrakları dikerek hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümünü kutladılar. Hem de Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’da savaşan Azerbaycan Ordusuna destek verdiler.

Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Öz, Yürüyüş Grubu olarak, bu hafta farklı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına anısına Palandöken Sultan Sekisi’ne tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öz, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte bu yürüyüşü düzenledik. Sultan Sekisi Tepesine Ayyıldızlı bayrağımızı ve Azerbaycan bayrağını diktik. 2810 metrelik bir tırmanış gerçekleştirerek, Sultan Sekisi Tepesine ulaştık. Şehitler için saygı duruşu yaptık ve İstiklal Marşımızı okuduk. Yürüyüşte Dağlık Karabağ’da Azerbaycan topraklarında işgalci olan Ermenistan’ı bu topraklardan atmak için savaşan Azerbaycan ordusuna destek vererek, dua okuduk” dedi.

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