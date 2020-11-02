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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP İl Başkanı Oğuz, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinliyor

İHA

CHP İl Başkanı Oğuz, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinliyor

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, esnafın ve çiftçinin sorunlarını TBMM’nde gündeme getireceklerini söyledi.
Video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada esnafın yanında olduğunu dile getiren Oğuz, “Biz hem çiftçimizle hem esnafımızla tek tek buluşacağız, onların dertlerini basına çıkaracağız ve TBMM’ye taşıyacağız. CHP her zaman bu vatanın ve milletin yanında olmuştur olmaya devam edecektir” dedi.
Halkın Covid19 pandemisini artık önemsemediğinin, bunun en büyük nedeninin yokluk ve yoksulluk olduğunun altını çizen Başkan Bülent Oğuz, “Her ne kadar bu virüsün ilacı tedavisi bulunmamış olsa bile üç ana kuralı aşı gibi kullanırsak biz bu illeti yenebiliriz. Nedir bu maske mesafe ve temizlik. Vatandaş bunu yapmıyor neden yapmıyor. Örneğin ilçeleri geziyorum ben görüyorum. Ziraat bankasının postanenin önünde sıra bekleyen vatandaşlarımız sosyal mesafeye ve maske kuralına uymuyor. Çekeceği para 100 ile 200 lira arası ama bunu önemsemiyor çünkü o paraya ihtiyacı var. Bu para o kadar önemli ki hastalanacağı, virüs kapacağı ortamı umursamıyor ve diyor ki benim çocuğuma ekmek götürmem lazım” ifadelerini kullandı.
Tarım kredilerine uygulanan faizlerin çok yüksek olduğunu kaydeden Oğuz, “Çiftçiler bu durumdayken tarım kredileri yüzde 350400 oranında yüksek temerrüt faizi uygulayarak çiftçinin belini iyice büküyorlar. Tarım bakanından ve hükümetten vatandaş olarak çiftçi olarak şunu talep ediyoruz. Tarım Kredi kooperatifi kendi parasıyla kendi kendine temerrüt faiz işleten kooperatife nasıl bir cevap vermesini istiyorsunuz? Bütün üyeliklerini silsinler mi, kooperatiften alışveriş etmesinler mi yoksa tarım yapmasınlar mı? Arazileri boş mu bıraksınlar siz ne istiyorsunuz? Buna bir cevap verebilirseniz bu vatandaşta ona göre kendine bir yol çizerek” şeklinde konuştu.
Başkan Bülent Oğuz Açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
“Ziraat Bankası çiftçinin bankasıdır faizler düşük çiftçi idare ediyor fakat ödemeyi kaldığı zaman onu da kendi içerisinde hiç kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak zorunda kaldığından dolayı buradaki yetkililerin hiçbirisi buradaki çiftçiye yardımcı olamıyor. Yerliyiz milliyiz diyorsunuz dolar başını almış gidiyor Euro başını almış gidiyor mazot her gün yükseliyor buğday ve çiftçi buğdayını 1 lira 70 kuruşa zorla tüccara satıyor ve parasını 2 ay sonra alıyor. Şimdi kapılar açıldı dışarıdan 2 lira 50 kuruşa buğday geliyor. Peki, bu çiftçi tekrar nasıl kazanacak 1 lira 70 kuruşa sattığı buğdayın maliyeti çiftçiye 1.85 kuruş. Bu çiftçi bir dahaki yıla tekrar bu tarlaları ekebilmek için tekrar borçlanıyor. Çiftçiler varlıklarının tamamını satsalar bankalara borçlarını ödeyemeyecek durumdalar. Dışarıdan et getiriyorsunuz canlı hayvanın Türkiye'ye giriş kilogram fiyatı 3 dolar. 3 dolar bugün 27 lira. Biz karkas eti 33 liraya satıyoruz. Biz bu ülkeye vergi veren vatandaşlarız bu halka bu vatandaşa yazık değil mi? Erzurum yayla diyor Erzurumlu bitirdiniz. Dışarıdan veya diğer illerden gelin büyük veya küçükbaş sürü sahipleri 3 veya 5 ay kullanıyor ve gidiyor. Eskisi gibi et balık kurumu kombine çalışmıyor görsel olarak var ismi. Toprak mahsulleri ofisi birkaç tüccara, büyük mezbaha sahiplerine Erzurumluyu bırakmışsınız yazık değil mi bu vatandaşa? CHP her zaman Bu vatanın ve milletin ve yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir. Her ne kadar birileri bizi yanlış anlasa da birileri bizi yanlış anlatsa da şunu görüyoruz ki artık cumhuriyet halk partisini vatandaş anlamaya başladı. Herkese parti ayrımı gözetmeksizin Erzurumlu Erzurumludur diyerek bakıyoruz. Hangi partiye oy verirse versin partiye oy veren insan suçlu değildir. Suçlu aldığı yetkiyi düzenli ve halkın yararına kullanmayanlardır. Erzurum halkı artık şunu istiyor bu iktidar artık bu işi götüremiyor. Halk seçim istiyor. Biran önce bu hükümet değişmeli yeni kadro gelmeli, parlamenter sistem çalışmalı ve halk egemen olmalı. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu boşuna söylememiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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