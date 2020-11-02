Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü



Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne, mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında -2 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Palandöken Kayak Merkezinde çalışmalar devam ediyor. Ejder 3200 A.Ş.'de çalışan Emrullah Polat, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve tesisleri gözden geçirdiklerini belirterek, "Karakış yüzünü gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda mevsimin ilk karı Palandöken'in zirvesine düştü" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ

2020-11-02 14:37:00



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