Erzurum’da sağanak yağmur etkisini sürdürüyor

Erzurum'da sağanak şeklinde yağan yağmur kent genelinde zaman zaman hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum'da sağanak şeklinde yağan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Öğlen saatlerinde ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina altlarına sığındı. Sabah tedbirli olup yanlarına şemsiye alan vatandaşlar ise yağmurdan bir nebze de olsa kendini koruyabildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.