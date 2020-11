Erzurumlu şehidin ismi Atatürk Lisesi’nde yaşatılacak

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Van’ın Bahçesaray İlçesindeki çığ felaketinde şehit olan Erzurumlu Uzman On Başı Cihan Erat’ın ismi törenle Atatürk Lisesinde bir sınıfa verildi.

Atatürk Lisesinde düzenlenen törene, şehidin ailesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürü Cemil İlbaş , Atatürk Lisesi Müdürü Erhan Gürbüz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ve programı organize eden Erzurum Gençlik Harekatı Platformu Başkanı Yunus Emre Kavaz katıldı.

Törende konuşan Atatürk Lisesi Müdürü Gürbüz, okullarında böylesine önemli bir programı gerçekleştiren Erzurum Gençlik Harekâtı Platformu Başkanı Yunus Emre Kavaz’a ve programın düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlerin milli ve manevi değerler konusunda duyarlı olması için bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu ifade etti.

Erzurum Gençlik Harekâtı Platformu Başkanı Yunus Emre Kavaz ise şehitlerin ölümsüz olduğunu belirterek, şehitlerin isimlerinin okullarda yaşatılması yönünde 2017 yılından itibaren çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İlçelerde de çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Kavaz, ‘’ Amacımız vatan savunmasında canını hiçe sayan kahramanlarımızın destanlarını gençlerimize aktarmak bu amaçla 2017 yılından beri çalışmalar yapıyoruz. Atatürk Lisesindeki gençler, Şehit On Başı Cihan Erat’ı her fırsatta anma imkanı bulacaklar’’ dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ise okullarda yapılan böylesine anlamlı etkinliklerle şehitlerin yad edildiğini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ise şehitliğin önemli bir mertebe olduğunu belirterek, vatan için canını feda eden şehitlerin ölümsüz olduğunu belirtti.

Okulda yapılan anlamlı çalışma için emeği geçenlere teşekkür eden İlbaş, ‘’ Vatan savunmasında gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımıza sonsuz vefa borcumuz var. Vatan savunmasının önemine 15 Temmuzda bir kez daha tanık olduk. Allah 15 Temmuz gecesi vatanı için canını veren tüm yiğitlerimizden razı olsun. Onlar olmasaydı 16 Temmuz sabahı Türkiye için kapkaranlık olacaktı. Onlar sayesinde aydınlık günlerde yaşıyoruz. Allah bir daha milletimize böyle acı günler yaşatmasın. Tüm şehitlerimizi bir defa daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Gelecek nesillerin vatan millet sevgisiyle yetiştirilmesi noktasında şehitlere gösterilen vefa önemli bir yere sahip. Ölümsüz olan şehitlerimizin isimlerinin bu gibi eğitim kurumlarında yaşatılması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimizin şehitlerin hayatını örnek almaları çok anlamlı. Atatürk Lisesi bu anlamda sayılı okullar arasına girdi, programda emeği geçenlere ve okul idaresine teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Şehit annesi Safiye Erat ise okulda oğlunun isminin yaşatılmasının kendisini gururlandırdığını belirterek, şehit oğlunun Erzurum ve Erzurumspor sevdalısı olduğunu anlattı.

Oğluyla yaşadığı anıları gözyaşları içerisinde anlatan şehit annesi, rüyasında oğlunun şehit olacağını gördüğünü ifade etti.

Şehit annesi Safiye Erat, şehitlerin isimlerinin yaşatılması konusunda duyarlılık gösteren kurumların yöneticilerine teşekkür etti.

Tören sonunda şehit annesine, şehit Cihan Erat’ın resminin yer aldığı tablo hediye edilerek, Şehit annesi Safiye Erat, tarafından, şehidin fotoğrafları ve öz geçmişinin bulunduğu sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan şehit ailesi AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş’ı ziyaret etti. İlbaş ziyarette şehit ailesine engelliler tarafından yapılan tabloyu hediye etti.

